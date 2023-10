Pomoc Ukrajine musí podľa Wlachovského zostať našou prioritou, cena za nečinnosť by bola privysoká

Cena za nečinnosť

Situácia na Blízkom východe

17.10.2023 (SITA.sk) - Rezignovať na všestrannú podporu nášho východného suseda by znamenalo rezignovať na základné princípy Charty OSN a medzinárodného poriadku, ako sme ho poznali pred februárom 2022.Upozornil na to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Wlachovský v diskusnom paneli o dopadoch ruskej agresie proti Ukrajine a budúcnosti Európy v pondelok na konferencii Forum 2000 v Prahe.Medzinárodné podujatie nadväzuje na odkaz bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla podporou hodnôt demokracie a rešpektovania ľudských práv.„Otázka nestojí tak, že či je Európa pripravená čeliť hrozbe z východu, ale či si môžeme dovoliť luxus nebrániť sa proti nej. Cena za nečinnosť by bola vskutku privysoká. Pomoc Ukrajine pri obrane jej územnej celistvosti a štátnosti preto musí zostať našou strategickou prioritou,“ uviedol Wlachovský.Tvrdí, že posilňovanie našej obrany a odolnosti musí ísť ruka v ruke s posilňovaním transatlantického partnerstva, ktoré označil za nevyhnutné. „Uvedomili sme si, že v týchto turbulentných časoch potrebuje Únia ešte viac spolupráce, a to aj v oblasti bezpečnosti,“ dodal šéf slovenskej diplomacie.O situácii na Blízkom východe v kontexte útokov Hamasu na Izrael, migračnej situácii, regionálnej spolupráce vo formátoch V4 a S3, ale aj o povolebnom vývoji na Slovensku a v Poľsku Wlachovský diskutoval počas bilaterálneho rokovania s českým ministrom zahraničných vecí Janom Lipavským. Skonštatovali, že vzájomné vzťahy oboch našich krajín boli v posledných mesiacoch najlepšie a najintenzívnejšie od rozdelenia Československa.