Pomoc Ukrajine, situácia v Gaze aj spor o Náhorný Karabach. Blanár diskutoval témy na zasadnutí Rady EÚ (video)

12.12.2023 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD ) diskutoval na zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci v Bruseli o situácii na blízkom východe a v Saheli a pokračovala aj diskusia o Ukrajine.Zasadnutie ministrov sa uskutočnilo pred samitom lídrov EÚ, ktorý má politicky odobriť viacero rozhodnutí. Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí.Blanár zdôraznil potrebu zasadzovať sa za obnovenie humanitárnych páuz v Gaze a apeloval na prepustenie všetkých rukojemníkov zadržiavaných Hamasom a inými ozbrojenými zložkami. Situácia je podľa neho stále napätá a znepokojujúca.„Je dôležité zamedziť ďalším civilným obetiam a nedopustiť prípadné otvorenie ďalšieho frontu s Libanonom, čím by došlo k regionálnej eskalácii konfliktu. Opätovne sme preto apelovali na dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva,“ informoval minister.Na zasadnutí otvorili tiež diskusiu o budúcom usporiadaní v Gaze, ktoré by malo podľa účastníkov zasadnutia stáť na základných parametroch dvojštátneho riešenia.Blanár súčasne informoval o poskytnutí príspevku vo výške 100-tisíc eur zo strany SR pre Svetový potravinový program na zabezpečenie pomoci pre najzraniteľnejších civilistov v Gaze. „Potrebujeme bezpečné, stabilné a prosperujúce susedstvo EÚ. Verím, že tento príspevok zmierni utrpenie civilistov a pomôže zabezpečiť ľuďom v Gaze aspoň na čas základné ľudské potreby,“ vyhlásil Blanár.Ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ hovorili aj pokračovaní v pomoci pre Ukrajinu. Dôraz kládli na mierové úsilie, odolnosť a bezpečnosť, osobitne s príchodom zimy.Šéf slovenskej diplomacie opäť zopakoval, že Slovensko nebude poskytovať vojenskú pomoc, no bude Ukrajine naďalej pomáhať humanitárne, pri odmínovaní a zazimovaní energetickej infraštruktúry, kde už realizovali konkrétne kroky.„Slovensko podporuje Ukrajinu v jej reformno-integračnom úsilí pri napĺňaní odporúčaní prístupového procesu do Únie, pričom podmienky musia byť rovnaké pre všetky kandidátske krajiny. Po posúdení reformného úsilia v Kyjeve sme pripravení podporiť otvorenie prístupových rokovaní, ktoré budú obsahom nastávajúcej Európskej rady. Nášho východného suseda však čaká ešte dlhá a tŕnistá cesta, aby boli všetky nevyhnutné opatrenia nielen prijaté, ale aj implementované a dodržiavané,“ zdôraznil Blanár s tým, že sa naďalej treba zameriavať na hľadanie mierových riešení a angažovať sa do obnovy Ukrajiny, ktorá má krajinu priblížiť k členstvu v Únii.Ministerstvo ďalej informovalo, že súčasťou Rady bolo aj výročné rokovanie ministrov zahraničných vecí krajín Východného partnerstva EÚ.Blanár sa stretol s ministrami z Arménska a Azerbajdžanu a zaujímal ho najmä aktuálny stav mierového urovnania sporu o Náhorný Karabach a proces normalizácie ich vzájomných vzťahov a súčasne im vyjadril podporu. Moldavský minister informoval o stave pripravenosti krajiny na jej ceste do EÚ.Šéf slovenskej diplomacie prvýkrát rokoval aj s holandskou ministerkou a portugalským ministrom. Vymenili si informácie k aktuálnym témam zahraničnej a vnútroštátnej politiky.