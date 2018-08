Pomoc záchranárov v Tatrách potreboval 53-ročný horolezec

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 18. augusta (TASR) - Pomoc záchranárov potreboval v sobotu dopoludnia 53-ročný horolezec na Javorovom štíte.Ako na svojej webovej stránke informuje Horská záchranná služba (HZS), výpadok horolezca nahlásila náhodná turistka. Spozorovala ho z chodníka vedúceho zo Zbojníckej chaty do Priečneho sedla.uvádza sa na stránke.Muž si pri páde vážne poranil nohu v oblasti predkolenia a ruku. Záchranári následne požiadali o súčinnosť posádku leteckých záchranárov z Popradu, ktorá vyzdvihla v Starom Smokovci dvoch horských záchranárov a smerovali k zranenému horolezcovi. V stene bol vysadený jeden z nich, ktorý pacientovi poskytol neodkladnú zdravotnú pomoc a pripravil ho na transport. Medzitým sa posádka záchranárskeho vrtuľníka vrátila do Starého Smokovca po lekárku.Následne 53-ročného horolezca a záchranára HZS evakuovali zo steny za pomoci palubného navijaka. Po medzipristátí v doline a ošetrení lekárkou leteckých záchranárov pacienta letecky transportovali do popradskej nemocnice.