Pomocné schémy pre gastro sú deravé, mnohí začínajúci podnikatelia čelia existenčným problémom

Prevádzky čelia existenčným problémom

Univerzálny odškodňovací zákon

24.1.2022 (Webnoviny.sk) - Pomocné schémy pre gastro sú deravé a novovzniknuté prevádzky nimi podľa Aliancie slovenskej gastronómie prepadajú. Požaduje preto predloženie univerzálneho odškodňovacieho zákona , ako aj na navýšenie podpory pre cestovný ruch z Ministerstva dopravy SR z aktuálnych 10 percent na 20 percent z poklesu tržieb.Ďalej chcú zavedenie 10 percentnej sadzby DPH pre gastro služby maximálne od 1. apríla 2022. Informuje o tom aliancia v tlačovej správe.Aliancia upozorňuje na to, že okrem adekvátne nastavených pomocných schém, ktorých sa sektor nedočkal, čelia existenčným problémom aj novovzniknuté prevádzky. Pre čerpanie pomoci na nájomné totiž nespĺňajú podmienku 13-mesačnej účinnosti nájomnej zmluvy. Tieto prípady podľa aliancie štát neplánuje posudzovať.„V prípade 1. vlny pandémie bola podmienkou pre udelenie dotácie účinnosť nájomnej zmluvy najmenej 1 mesiac a 16 dní pred začiatkom tzv. obdobia sťaženého užívania. Počas 2. vlny bolo toto obdobie predĺžené na 2 mesiace a 24 dní, no počas 3. vlny bolo nastavené na dĺžku viac ako 13 mesiacov, čo považujeme za úplne nelogické. Nikto predsa nemôže vedieť, aké prekážky prinesie nasledujúce obdobie 13 mesiacov vopred,“ tvrdí prezident Aliancie slovenskej gastronómie Viliam Pavlovský.Vláda SR sa podľa aliancie snaží o odfiltrovanie neoprávnených nárokov na vyplatenie dotácie. Špecifické situácie mal riešiť univerzálny odškodňovací zákon, ktorého prerokovanie však vláda trikrát odmietla. Minister financií Igor Matovič (OĽaNO), ktorý si tento zákon vzal do vlastnej kompetencie, podľa aliancie stále nepredložil jeho nové znenie.„Úlohou univerzálneho odškodňovacieho zákona by pritom nemalo byť len odškodnenie dotknutých prevádzok, ale aj zamestnancov gastro sektora, ktorí boli nútení sa dlhodobo vzdávať minimálne 20 percent svojej mzdy,“ pripomína Pavlovský.Agentúra SITA oslovila Ministerstvo financií SR a Ministerstvo dopravy a výstavby SR so žiadosťou o reakciu.