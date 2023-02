Pomocníci do domácnosti za pár eur. Čo vám uľahčí život?

Zdroj: https://www.pexels.com/sk-sk/photo/misky-kuchyna-dizajn-dom-8251832/

Preferujete najmodernejšie smart technológie, alebo máte radi klasické spotrebiče a systémy? Tak či onak, ďalších šikovných pomocníkov do domácnosti určite oceníte aj vy.



Možno ani netušíte, ako málo jednoduchých vecí vám stačí, aby bola vaše bývanie praktickejšie. A čo je ešte lepšie, vôbec do nich nemusíte investovať veľa peňazí.



Pomocníci do kuchyne

Aj vy trávite veľa času v kuchyni? Pripravujete jedlo a potrebujete, aby všetko malo svoje miesto a plnilo svoj účel.

Uľahčite si prácu v kuchyni o ďalšie praktické veci, ktoré vám ušetria čas a budú funkčné zároveň.

Škrabka – hovoríte si, že ju tak často nevyužijete? Zamyslite sa, o koľko dlhšie vám bude trvať očistiť zemiaky s nožíkom a zistíte, že ju skutočne potrebujete.

– hovoríte si, že ju tak často nevyužijete? Zamyslite sa, o koľko dlhšie vám bude trvať očistiť zemiaky s nožíkom a zistíte, že ju skutočne potrebujete. Tácka – patrí medzi praktický kuchynský sortiment využiteľný takmer na všetko.

– patrí medzi praktický kuchynský sortiment využiteľný takmer na všetko. Misky – každá domáca gazdinka potvrdí, že ich nikdy nie je dosť. Na rýchle snacky, ovocie alebo pri príprave pokrmov.

– každá domáca gazdinka potvrdí, že ich nikdy nie je dosť. Na rýchle snacky, ovocie alebo pri príprave pokrmov. Gumený držiak na vodovodnú batériu – poslúži vám na odloženie hubky a saponátu, pričom ich vždy budete mať po ruke. Alternatívou je aj väčšia odkladacia polička priamo do drezu.

– poslúži vám na odloženie hubky a saponátu, pričom ich vždy budete mať po ruke. Alternatívou je aj väčšia odkladacia polička priamo do drezu. Ekologické vrecká na ovocie a zeleninu – okrem toho, že ich využijete na domáce uskladnenie plodín, si ich nezabudnite vziať so sebou aj na nákup potravín.

– okrem toho, že ich využijete na domáce uskladnenie plodín, si ich nezabudnite vziať so sebou aj na nákup potravín. Silikónové viečka na potraviny – dostanete ich kúpiť v rôznych veľkostiach na misky, konzervy, ale aj na ovocie a zeleninu. Plytvaniu s nimi bude koniec.

– dostanete ich kúpiť v rôznych veľkostiach na misky, konzervy, ale aj na ovocie a zeleninu. Plytvaniu s nimi bude koniec. Košík do chladničky – jednoducho do neho uložíte drobnú zeleninu, ovocie alebo čokoľvek iné a máte istotu, že to vždy bez problémov nájdete.

– jednoducho do neho uložíte drobnú zeleninu, ovocie alebo čokoľvek iné a máte istotu, že to vždy bez problémov nájdete. Stojan na plastové viečka – máte radi vo veciach poriadok? Určite sa vám bude páčiť, že každé viečko k dóze nájdete rýchlo.

– máte radi vo veciach poriadok? Určite sa vám bude páčiť, že každé viečko k dóze nájdete rýchlo. Forma na ľad – zabudnite na to, že musíte kúpiť vrecká na ľad. Úplne postačí jedna forma.

– zabudnite na to, že musíte kúpiť vrecká na ľad. Úplne postačí jedna forma. Dózy na suroviny – vždy budete mať poriadok a presne vedieť, čo potrebujete dokúpiť.

Praktická kúpeľňa

V malej kúpeľni oceníte čo najviac ušetreného miesta. Čo vám pomôže mať vo veciach poriadok?

Nástenné háčiky – vhodne skombinované s dizajnom kúpeľne budú nenápadné a predsa praktické na uteráky či župany. Ďalšou možnosťou je kúpiť si veľký vešiak na dvere.

– vhodne skombinované s dizajnom kúpeľne budú nenápadné a predsa praktické na uteráky či župany. Ďalšou možnosťou je kúpiť si veľký vešiak na dvere. Skladací nástenný sušiak na bielizeň – v menších priestoroch je dobrý každý centimeter. Ušetriť miesto vám pomôže aj táto vychytávka.

– v menších priestoroch je dobrý každý centimeter. Ušetriť miesto vám pomôže aj táto vychytávka. Stojan na zubné kefky .

. Polička v sprche – majte sprchové gély vždy na dosah ruky a perfektne zorganizované.

Ďalší užitoční pomocníci do domácnosti

Existuje veľmi veľa rôznych doplnkov, ktorých úlohou je zjednodušiť nám život. Je len na vás, pre čo sa rozhodnete a čo si myslíte, že vám v domácnosti chýba.

Toto je len niekoľko ďalších praktických vecí:

Odstraňovač chlpov a žmolkov z oblečenia

Prachovka na žalúzie

Vákuové vrecia na oblečenie

Predlžovací kábel s vypínačom

Sieťka proti hmyzu na dvere a okná / magnetická sieť proti hmyzu na dvere

Držiak na metlu na stenu

Úsporné ramienko

Organizér na šperky

Podložka pod nábytok

Vidíte, že aj bez veľkých investícií môže byť vaša domácnosť ešte praktickejšia. Skúste porozmýšľať, čo by sa vám doma zišlo a začnite nakupovať.