Pomocou projektov pomáha bojnická zoo ohrozeným druhom zvierat

Bojnická zoo je partnerom projektu Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku, ktorého celkovým cieľom je zachovať priaznivý stav medveďa hnedého a vlka v alpskom bioregióne. Zároveň je snahou dosiahnuť priaznivý stav u vlka v panónskom bioregióne a rysa ostrovida na celom Slovensku prostredníctvom realizácie aktivít zo schválených programov starostlivosti.

Národná zoo Bojnice v rámci tohto projektu vybuduje karanténnu (rehabilitačnú) stanicu pre rysa ostrovida v areáli zoo a taktiež karanténnu (rehabilitačnú) stanicu pre medveďa hnedého. V oboch prípadoch je cieľom rehabilitácia a chov v podmienkach ex situ. Rovnako výstupom bude aj štúdia posúdenia úspešnosti prežitia v podmienkach in situ, prípadne translokácia do iných štátov.

V najstaršej zoo na Slovensku funguje aj rehabilitačná stanica pre poranené zvieratá z voľnej prírody. Cieľom je pomôcť živočíchom, ktoré v prírode utrpeli rôzne zranenia, najčastejšie zavinené človekom. Zoo má aj bohaté skúsenosti a rehabilitáciou rysa karpatského. Ale aj so samotným chovom najväčšej mačkovitej šelmy v Európe, tento druh chová zoo od roku 1955, čiže od jej založenia. Okrem chovu zvierat a ich prezentácii verejnosti zoo spolupracuje na reštitúcii populáciu rysa karpatského v západnej Európe, teda na miesta jeho pôvodného výskytu. Táto aktivita má za sebou už niekoľko úspešných míľnikov – na území bolo vypustených do dnešného dňa sedem rysov zo Slovenska a narodili sa tu už aj mláďatá, ktorých rodičia pochádzajú práve z našej krajiny.