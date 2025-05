Pomohli sme, ale zadarmo to byť nemá. Danko žiada, aby sme si od Ukrajiny vypýtali aspoň nerasty

Slovensko pomohlo sumou viac než tri miliardy eur

Danko chce, aby minister financií vyčíslil náklady

24.5.2025 (SITA.sk) - Európska únia a tým aj Slovensko by mali mať za našu pomoc Ukrajine počas vojny nárok na finančnú kompenzáciu v podobe podielu na nerastnom ukrajinskom bohatstve. Myslí si to Slovenská národná strana (SNS) . „Slovensko má právo požadovať tak ako aj Spojené štáty americké finančnú kompenzáciu,“ vyhlásili národniari.Slovenská republika podľa SNS pomohla v rámci svojich možností Ukrajine so sumou viac ako 3 miliardy eur. Slovensko musí mať podľa nich vykompenzovanú svoju finančnú pomoc tak, ako to dosiahli aj Spojené štáty americké. „Ak sa už Ukrajina rozhodla platiť za pomoc počas konfliktu s Ruskou federáciou USA, je nepochopiteľné, prečo tak nekoná vo vzťahu k Európskej únii,“ zdôraznila najmenšia vládnuca strana.Slovenská národná strana vyzýva slovenského predsedu vlády Roberta Fica, aby inicioval na najbližšej Európskej rade vo vzťahu k Európskej komisii bezodkladne konanie Európskej únie o podiely na nerastnom bohatstve Ukrajiny. „Európska finančná pomoc Ukrajine spočíva v niekoľkých 100 miliardách eur tak, ako pomoc Spojených štátov amerických. Je nelogické a hlavne neetické ako voči štátu, akým je Ukrajina, si uplatnia Spojené štáty americké akési exkluzívne právo na nerastné bohatstvo,“ myslí si SNS.V pondelok vznesie túto požiadavku u ministra financií Ladislava Kamenického predseda SNS Andrej Danko a vyzve ministra, aby komplexne vyčíslil výdaje na pomoc Ukrajine.„Nikdy v histórii žiadneho štátu nedošlo k takému podpisu zmluvy, ako urobil prezident Zelenský vo vzťahu k Spojeným štátom americkým. Pomoc Európskej únie sa blíži vo svojom objeme pomoci Spojených štátov amerických. Ak Ukrajina odovzdá všetko nerastné bohatstvo USA, nebude mať Ukrajina z čoho splatiť pomoc európskym štátom. Je preto logické, že by predstavitelia Európskej komisie mali vo vzťahu k prezidentovi Zelenskému bezodkladne protestovať a uplatniť požiadavky na kompenzáciu vo vzťahu k európskym štátom,“ konštatovali slovenskí národniari, ktorí veria, že predseda vlády túto otázku otvorí na najbližšom stretnutí predsedov vlád tak, aby sa títo obrátili na vedenie Európskej únie.