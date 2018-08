Pompeo a Čavušoglu hovorili v Singapure o sporoch medzi USA a Tureckom

Mike Pompeo, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 3. augusta (TASR) - Ochotu naďalej riešiť problémy medzi USA a Tureckom vyjadrili v piatok na stretnutí v Singapure šéfovia diplomacií oboch krajín Mike Pompeo a Mevlüt Čavušoglu.S odvolaním sa na vyhlásenie amerického ministerstva zahraničných vecí o tom informovala agentúra Reuters.Washington uvalil v stredu sankcie na dvoch ministrov tureckej vlády ako reakciu na prípad pastora Andrewa Brunsona, ktorého v Turecku zadržiavajú od roku 2016. Podľa Ankary sú však tieto sankcie neakceptovateľné.Pompeo sa s Čavušoglom stretol v piatok v rámci schôdzky ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) a partnerských krajín v Singapure.uviedla hovorkyňa rezortu diplomacie Heather Nauertová.Spojené štáty dali podľa Pompea Turecku najavo, žeŠéf americkej diplomacie to povedal na palube lietadla novinárom, ktorí s ním cestovali do Singapuru.pokračoval s tým, že americká vláda hľadá spôsob, ako to docieliť.Ako doplnil Reuters, USA pracujú taktiež na prepustení troch miestnych zamestnancov veľvyslanectva zadržiavaných v Turecku.