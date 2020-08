Pompeo dláždi cestu americkým vojakom, podpísal dohodu o ich presune do Poľska

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.8.2020 (Webnoviny.sk) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v sobotu uzavrel s poľskými predstaviteľmi dohodu o obrannej spolupráci, ktorá vydláždi cestu k presunu amerických jednotiek z Nemecka do Poľska.Pompeo vo Varšave počas posledného dňa svojho turné po štyroch krajinách strednej a východnej Európy podpísal s poľským ministrom obrany Mariuszom Blaszczakom dohodu, ktorá stanovuje rámec pre umiestnenie vyššieho počtu vojakov."Toto bude rozšírená záruka - záruka, že v prípade ohrozenia budú naši vojaci stáť bok po boku," povedal počas podpisového ceremoniálu poľský prezident Andrzej Duda s tým, že dohoda zároveň zvýši bezpečnosť "ďalších krajín v našej časti Európy". Mala by podľa neho rozšíriť aj ďalšie aspekty americko-poľskej spolupráce.V súčasnosti je v Poľsku umiestnených asi 4 500 amerických vojakov, ku ktorým by malo pribudnúť zhruba tisíc ďalších. Minulý mesiac Pentagon v súvislosti s rozhodnutím prezidenta Donalda Trumpa oznámil, že stiahne asi 12-tisíc vojakov z Nemecka, pričom zhruba 5 600 z nich premiestnia v rámci Európy.