Pompeo je na návšteve Česka, v rámci Európy zavíta aj do Slovinska Rakúska a Poľska

11.8.2020 (Webnoviny.sk) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo odštartoval v Českej republike návštevu štyroch krajín Európy, počas ktorej by sa mal venovať hrozbám, ktoré pre región predstavujú Rusko a Čína.Pompeo podľa agentúry AP plánuje hostiteľské krajiny presvedčiť, aby konali proti Rusku a Číne, ktoré sa v Európe snažia získať väčší vplyv v oblasti energií , infraštruktúry a tiež telekomunikácií, pričom USA by chceli tento trend zvrátiť. Pompea zrejme čakajú aj otázky súvisiace s avizovaným stiahnutím amerických vojakov z Nemecka.Pompeo v utorok navštívil Plzeň, kde si mal pozrieť múzeum venované americkým vojakom, ktorí počas druhej svetovej vojny oslobodili toto západočeské mesto.V stredu by sa mal Pompeo v Prahe stretnúť s prezidentom Milošom Zemanom a premiérom Andrejom Babišom . Diskutovať by mali o spolupráci v oblasti nukleárnej energie a "snahách proti škodlivým vplyvom Ruska a komunistickej Číny", informovalo ministerstvo zahraničia.Energetika by mala byť na programe aj v Slovinsku, kde by sa mal Pompeo stretnúť s predstaviteľmi v Ľubľane. Spolu s tamojším rezortným kolegom by sa mali vyjadriť aj k bezpečnosti 5G sietí.Vo Viedni ho zas čaká stretnutie s kancelárom Sebastianom Kurzom, s ktorým by sa mal zhovárať o obchodných vzťahoch a bezpečnosti v regióne.V rakúskej metropole ho čaká aj stretnutie so šéfom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, ktorá tam má svoje sídlo, a okrem iného sa venuje aj monitorovaniu toho, ako Irán dodržiava jadrovú dohodu z roku 2015.Cestu Pompeo zavŕši v poľskej Varšave, kde ho čaká debata so staronovým prezidentom Andrzejom Dudom.