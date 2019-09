Pompeo navštívi sídlo NATO a stretne sa s budúcimi šéfmi inštitúcií EÚ

Na archívnej snímke Mike Pompeo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 2. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v utorok (3.9.) zavíta do Bruselu, kde má na programe stretnutie s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Jensom Stoltenbergom. Pompeo pobyt v Bruseli využije aj na stretnutia s politikmi, ktorý boli začiatkom leta zvolení do najvyšších pozícií v inštitúciách EÚ.Aliancia v pondelok upozornila, že po stretnutí Stoltenberg - Pompeo nebude nasledovať tlačová konferencia pre novinárov.Šéf americkej diplomacie má bohatý program návštev. Stretnúť by sa mal s novozvolenou predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, čakajú ho tiež rokovania s budúcim vysokým predstaviteľom EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josepom Borrellom a stretnúť sa má aj s novým predsedom Európskeho parlamentu Davidom Sassolim a s budúcim predsedom Európskej rady Charlesom Michelom.Hovorkyňa Európskej komisie Mina Andreevová v pondelok pred novinármi spresnila, že stretnutie Pompea s von der Leyenovou bude skôruviedla hovorkyňa.Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa má s EÚ viacero rozdielnych pozícií, najmä pokiaľ ide o vzájomné obchodné vzťahy, jadrovú dohodu s Iránom z roku 2015, plynovod Severný prúd 2 (Nord Stream 2) vedúci z Ruska do Nemecka alebo výšku rozpočtov, ktoré vyčleňujú na obranu členské štáty Únie, ktoré sú zároveň aj spojencami v rámci NATO.(spravodajca TASR Jaromír Novak)