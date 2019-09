Pompeo označil útoky v Saudskej Arábii za vojnový akt

Mike Pompeo, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Džidda 18. septembra (TASR) - Napadnutie dôležitých ropných zariadení v Saudskej Arábii počas uplynulého víkendu bolo "vojnovým aktom", vyhlásil v stredu americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, pričom zdôraznil, že išlo o "iránsky útok". Vyjadril sa tak pred príletom do saudskoarabskej Džiddy, kde má rokovať o odozve na tieto útoky, informovala tlačová agentúra AFP.Pompeo dodal, že nie sú dôkazy o tom, že by boli tieto útoky uskutočnené z územia Iraku. Médiá totiž špekulujú, že z tejto krajiny mohli priletieť použité drony.Saudskoarabská armáda predtým oznámila, že sobotňajšie útoky na ropné zariadenia Bikajk a Churajs vo východnej časti Saudskej Arábie sa uskutočnili, a ukázala novinárom trosky pochádzajúce z použitých. Podľa armádneho hovorcu útoky, teda zo smeru, kde sa nachádza Irán a Irak, presné miesto však ešte nebolo určené.K napadnutiu spomínaných zariadení pomocou dronov sa prihlásili povstalci podporovaní Iránom, proti ktorým bojuje v Jemene koalícia na čele so Saudskou Arábiou. Irán svoju zodpovednosť opakovane poprel a varoval Spojené štáty, že akýkoľvek krok proti TeheránuAmerický prezident Donald Trump v stredu ohlásilsprísnenie sankcií Spojených štátov voči Iránu v odozve na túto udalosť. Telefonoval tiež s britským premiérom Borisom Johnsonom, ktorý sa podľa vyhlásenia Londýna týkal "jednotnej diplomatickej odpovede" na daný incident.Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf ohlásené sankcie odsúdil ako ukážku toho, že Spojené štáty v spore s Iránomna bežných obyvateľov. V príspevku na Twitteri ich označil zaa "nehumánne".Trump pritom zatiaľ nezverejnil podrobnosti o zverejnených sankciách a uviedol, že to urobí v priebehu. Dodal, že má, ako na útoky v Saudskej Arábii reagovať.