Pompeo sa stretol s kráľom Salmánom, poďakoval mu za privítanie

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo (vľavo) sa rozpráva so saudskoarabským korunným princom Mohammedom bin Salmánom počas ich stretnutia v Rijáde 16. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 16. októbra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo sa v utorok v Saudskej Arábii stretol s kráľom Salmánom a jeho synom, korunným princom Muhammadom bin Salmánom, v súvislosti so zmiznutím a možným zabitím novinára Džamála Chášukdžího na saudskoarabskom konzuláte v tureckom meste Istanbul. Informovala o tom agentúra AP.Šéf americkej diplomacie sa na stretnutí usmieval a s oboma mužmi si podal ruky. Tí ho srdečne privítali len niekoľko hodín po tom, ako tím tureckých vyšetrovateľov prehľadal priestory saudskoarabského konzulátu, kde hľadal dôkazy o údajnom zabití a rozštvrtení prispievateľa amerických novín The Washington Post.Pompeo po prílete absolvoval v Rijáde schôdzku s ministrom zahraničných vecí Ádilom Džubajrom. Krátko nato prišiel do kráľovského paláca, kde sa kráľovi Salmánovi poďakoval za svoje prijatie v mene amerického prezidenta Donalda Trumpa. Obaja následne dve hodiny rokovali za zatvorenými dverami.Pompeo sa neskôr stretol s princom Muhammadom bin Salmánom. Chášukdží utiekol do USA zo Saudskej Arábie a bol hlasným kritikom saudskoarabského korunného princa, pripomína AP.povedal princ v utorok Pompeovi pred novinármi. Dodal, že obe krajinyTureckí predstavitelia sa domnievajú, že Chášukdžího zabilo na konzuláte v Istanbule komando zo Saudskej Arábie. Zábery z bezpečnostných kamier okolo konzulátu totiž ukazujú, ako približne dve hodiny po novinárovom príchode 2. októbra odchádza zo zastupiteľstva konvoj vozidiel s diplomatickými evidenčnými číslami, smerujúci do rezidencie konzula.Saudská Arábia uviedla, že nemá nič spoločné so zmiznutím Chášukdžího a podľa nej ide oobvinenia zo strany Turecka. Americké médiá však v pondelok informovali, že Saudská Arábia pripravuje priznanie, podľa ktorého k usmrteniu Chášukdžího došlo počas výsluchu na konzuláte v Istanbule.Nemenovaný vysokopostavený turecký predstaviteľ medzitým uviedol, že polícia pri prehľadávaní konzulátu našlao tom, že v jeho priestoroch bol Chášukdží zabitý. O aké dôkazy išlo, nebolo bezprostredne známe. Avšak podľa tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana hľadala polícia v budove saudskoarabského konzulátu v IstanbuleV súvislosti so zmiznutím Chášukdžího polícia plánuje v Istanbule prehľadať aj dom saudskoarabského konzula. V utorok to uviedlo turecké ministerstvo zahraničných vecí. Turecká štátna tlačová agentúra Anadolu medzitým informovala, že konzul z krajiny odletel v utorok popoludní miestneho času. Saudská Arábia sa zatiaľ k jeho odchodu nevyjadrila.