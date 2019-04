Pompeo: Som si istý, že bude aj tretí summit USA-KĽDR

Mike Pompeo, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 5. apríla (TASR) - Minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo v piatok vyhlásil, že lídri Spojených štátov a Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) sa podľa jeho názoru určite stretnú aj na treťom summite. Píše o tom agentúra DPA.odpovedal Pomepeo v interview pre reláciu televízie CBS This Morning na otázku, či sa bude konať aj tretí summit amerického prezidenta Donalda Trumpa s vodcom KĽDR Kim Čong-unom.vyhlásil šéf americkej diplomacie a dodal, že vo Washingtone si vždy uvedomovali, že rokovaniaPodľa Pompea nie je zatiaľ jasné, kedy by sa tretí summit mal konať. Minister však zdôraznil, že diplomatické komunikačné kanály ostávajú otvorené aj napriek nepriateľským vyhláseniam, ktoré z Pchjongjangu prichádzajú.V dňoch 10.-11. apríla by sa mal s Trumpom vo Washingtone stretnúť juhokórejský prezident Mun Če-in, ktorý sa taktiež usiluje o zlepšenie vzťahov s KĽDR a podporuje mierový proces na Kórejskom polostrove.Summit Trump-Kim sa konal vo vietnamskej metropole Hanoj v dňoch 27. a 28. februára. Skončil sa predčasne bez dohody či dokonca spoločného vyhlásenia, pričom verzie USA a KĽDR o tom, prečo sa tak stalo, sa rozchádzajú.Trump podľa vlastných slov rokovania opustil vo chvíli, keď Kim žiadal úplné zrušenie amerických sankcií uvalených na KĽDR. Severokórejský minister zahraničných vecí Ri Jong-ho však medzičasom toto Trumpovo tvrdenie poprel a uviedol, že Kim Čong-un žiadal čiastočné, nie úplné zrušenie sankcií výmenou za demontáž svojho najväčšieho jadrového zariadenia v Jongbjone za prítomnosti amerických expertov.Obe strany však po summite zároveň opäť potvrdili svoj záväzok pokračovať vo vzájomnom dialógu. Trump tiež uviedol, že na summite došlo k pokroku, v čom sa odvolával na Kimov verbálny prísľub naďalej nepokračovať v jadrových a raketových skúškach.