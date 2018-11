Pompeo: USA budú brať na zodpovednosť vrahov novinára Chášukdžího

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 12. novembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo opätovne v nedeľu informoval saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána, že Spojené štáty budú brať na zodpovednosť každého, kto sa zapojil do vraždy saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího.Pompeo v telefonickom rozhovore s korunným princom povedal, že Saudská Arábia musí urobiť to isté, uviedla hovorkyňa amerického rezortu diplomacie Heather Nauertová vo vyhlásení.Chášukdžího, kritika saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána, ktorý v krajine fakticky vládne, zavraždilo 2. októbra na konzuláte kráľovstva v tureckom Istanbulevyslané z Rijádu. Saudskoarabské úrady po popieraní zločinu medzičasom priznali, že išlo o úkladný čin, telo novinára sa však dosiaľ nenašlo.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu oznámil, že nahrávky súvisiace s vraždou poskytlo Turecko vládam USA, Francúzska, Nemecka a Británie. Podrobnosti o ich obsahu v televíznom vystúpení neuviedol, zopakoval však obvinenie, že operáciu voči Chášukdžímu nariadilisaudskoarabskej vlády. Korunný princ Muhammad bin Salmán však popiera, že by o vražde vopred vedel, pripomína agentúra DPA.Pompeo s ním tiež hovoril o vojne v Jemene, kde prebiehajú boje medzi povstaleckými húsíami a vládnymi silami podporovanými letectvom koalície vedenej Saudskou Arábiou. Americký minister zopakoval výzvu na ukončenie bojov a na mierové rokovania pod záštitou OSN.Americký minister obrany Jim Mattis už začiatkom novembra vyzval strany jemenského konfliktu na ukončenie bojov. Podľa neho majú 30 dní na to, aby sa zišli na medzinárodnej mierovej konferencii.Washington pritom doteraz arabskú koalíciu vedenú Saudskou Arábiou bezvýhradne podporoval. Po vražde novinára Chášukdžího však vzťahy medzi Washingtonom a Rijádom výrazne ochladli.