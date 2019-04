Pompeo: USA podniknú tvrdé kroky v prípade ruského zasahovania

Mike Pompeo Foto: TASR Foto: TASR

Washington 19. apríla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v piatok prisľúbil, že Spojené štáty budú naďalej podnikať "tvrdé kroky" proti Rusku. Jeho vyjadrenie prišlo po tom, ako osobitný vyšetrovateľ Robert Mueller odhalil rozsiahle pokusy Moskvy dopomôcť k zvoleniu prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Informuje o tom agentúra AFP.Deň po zverejnení záverečnej správy o Muellerovom vyšetrovaní Pompeo povedal, že Trumpova vláda nadhodila otázku zasahovania do volieb v USA v roku 2016 počas každého stretnutia so zástupcami Ruska.uviedol Pompeo na tlačovej konferencii po rozhovoroch s japonskými ministrami zahraničných vecí a obrany.vyhlásil.Pompeo dodal, že Spojené štáty budú tiež naďalej vyvíjať tlak na to, aby Rusko nezasahovalo do iných volieb vo svete.Trump sa vyjadroval priaznivo o ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktorý otvorene povedal, že v amerických voľbách v roku 2016 uprednostňuje tohto populistického magnáta pred jeho demokratickou súperkou, bývalou šéfkou diplomacie Hillary Clintonovou.Z Muellerovej správy podľa amerického ministra spravodlivosti Williama Barra vyplýva, že ruská vládado prezidentských volieb v USA v roku 2016, ale nezistilo sa, že by americkí občania vrátane osôb spojených s kampaňou Donalda Trumpa boli vinní zo spolčenia sa s Ruskom.