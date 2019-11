Pompeo: USA si chcú udržať vedúcu úlohu v boji proti Islamskému štátu

Mike Pompeo, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 15. novembra (TASR) - Spojené štáty budú pokračovať v boji proti Islamskému štátu (IS) a udržia si vedúcu úlohu v medzinárodnej koalícii, ktorá proti tejto teroristickej skupine zasahuje v Sýrii a Iraku. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo to vyhlásil vo štvrtok vo Washingtone, kde sa konalo stretnutie šéfov diplomacií a iných predstaviteľov z 31 krajín koalície proti IS." povedal Pompeo podľa tlačovej agentúry AFP, čím chcel ubezpečiť spojencov znepokojených po minulomesačnom ohlásení odsunu amerických vojakov zo Sýrie. Na stretnutí iniciovanom Francúzskom sa o tomto rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa príliš nezmieňoval, vyhlásil však, že sily Spojených štátov sú schopné zaistiť, aby ISPompeo na štvrtkovej konferencii vyzdvihol zásah amerických síl z konca októbra, pri ktorom na severozápade Sýrie prišiel o život vodca IS abú Bakr Baghdádí. Zároveň vyzval európskych spojencov, aby prejavili väčšie odhodlanie, pokiaľ ide o financovanie stabilizačných programov v Sýrii a spätné prijímanie svojich štátnych príslušníkov, ktorí sa pripojili k IS.odkázal šéf americkej diplomacie.Turecko v ostatných týždňoch kritizovalo západné krajiny za to, že odmietajú repatriovať svojich občanov, ktorí odišli bojovať do radov IS v Sýrii či Iraku, pričom niektorým z nich v ich vlasti dokonca medzičasom odobrali občianstvo. Turecko zase čelí kritike v súvislosti s októbrovou ofenzívou proti kurdským silám na severovýchode Sýrie, ktoré boli významnými spojencami v boji proti IS.