Pompeo vyzval Rusko, aby stíhalo podozrivých v kauze letu MH17

Washington 20. júna (TASR) - Minister zahraničných vecí Mike Pompeo v stredu vyzval Moskvu, aby v súvislosti s kauzou zostrelenia lietadla spoločnosti Malaysia Airlines nad východnou Ukrajinou zabezpečila spravodlivosť a podozrivých trestne stíhala.Reagoval tak na stredajšie oznámenie Spoločného vyšetrovacieho tímu (JIT), že v súvislosti s katastrofou sú podozriví traja Rusi a jeden Ukrajinec. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP."Vyzývame Rusko...., aby zabezpečilo, že akékoľvek obvinené osoby budú teraz v Rusku čeliť spravodlivosti," povedal Pompeo vo vyhlásení. Oznámenie JIT zároveň privítal s tým, že vyšetrovanie považuje za "míľnik v hľadaní pravdy".Spoločný vyšetrovací tím (JIT) v stredu oznámil, že podozrivými v kauze sú občania Ruska Igor Girkin, Sergej Dubinskij, Oleg Pulatov a Ukrajinec Leonid Charčenko. Holandská prokuratúra žiada ich zatknutie. Ich vydanie nebude požadovať, pretože je v rozpore s právnymi predpismi Ukrajiny a Ruska. Na obe krajiny sa však holandská prokuratúra obráti so žiadosťou, aby podozrivých vypočuli. Súdny proces v tejto kauze sa začne 9. marca 2020 v Holandsku.Holandský prokurátor Fred Westerbeke povedal, že štvorica podozrivých sa bude zodpovedať za to, že na východnú Ukrajinu dopravili systém BUK a z neho vystrelená raketa zasiahla lietadlo s 298 ľuďmi na palube. Všetci cestujúci zomreli.Boeing 777 smerujúci z holandského Amsterdamu do malajzijského Kuala Lumpuru zasiahla raketa ruského systému BUK 17. júla 2014, keď sa lietadlo pohybovalo nad územím východnej Ukrajiny, ovládanej proruskými separatistami.Moskva stredajšie obvinenia JIT označila za "nepodložené". Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení uviedlo, že Moskva bola pripravená poskytnúť "všestrannú pomoc pri vyšetrovaní" už od prvého dňa, ale z vyšetrovania bola vylúčená a informácie poskytnuté ruskou stranou boli ignorované.