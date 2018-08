Ponitrianske múzeum sprístupní v septembri dve nové výstavy

Ponitrianske múzeum v Nitre. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 15. augusta (TASR) – Ponitrianske múzeum v Nitre pripravuje na začiatok septembra dve nové výstavy. Návštevníkov v nich zavedie do histórie i do sveta výtvarného umenia.V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva bude 5. septembra sprístupnená výstava s názvom Obnovené reštaurovaním.uviedla PR manažérka Ponitrianskeho múzea Ľubica Packová-Zahradárová. Ako pripomenula, výstava potrvá do 27. septembra.Svet pod mojimi štetcami je názov výstavy, ktorá bude sprístupnená 7. septembra a potrvá do 14. augusta.doplnila Packová-Zahradárová.