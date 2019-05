Ponuka bývania je na východe Slovenska údajne obmedzená

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. mája (TASR) - Ponuka bývania na východe Slovenska je obmedzená a takto môže vznikať tlak na rast cien nehnuteľností. Na druhej strane, pomaly nastupujú dôsledky opatrení Národnej banky Slovenska v poskytovaní hypotekárnych úverov, i keď vývoj ich čerpania zo začiatku roka tomu zatiaľ nenasvedčuje. TASR o tom informovala Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS) s tým, že postupne začne klesať počet potenciálnych kupujúcich najmä s nižším príjmom.V Košickom kraji môže byť nepatrný pokles priemernej ceny bývania zapríčinený uvoľnením bytov z nových projektov do ponuky v takej miere, že to spôsobilo dočasné zníženie cien napríklad starších bytov a rodinných domov v prvom štvrťroku.konštatovala asociácia.Podľa NARKS v Košiciach vznikajú minimálne dva roky úspešne nové projekty väčšieho alebo menšieho charakteru, časť z nich sa buduje v etapách.uvádza asociácia.Výstavba v Prešove sa začala s miernym časovým odstupom od Košíc, ktoré sú považované za metropolu východu. Novostavby vznikajú aj v okolí Prešova, kde sa podobne ako aj v iných regiónoch Slovenska stavajú menšie projekty, rodinné domy typu bungalov a podobne.NARKS podľa štatistických údajov zaznamenala pri 2- a 3-izbových bytoch rast cien v krajských mestách Prešov a Košice. V Prešove stúpla cena 2-izbových bytov o 12,5 % a pri 3-izbových bytoch o 15,6 %. V Košiciach bol nárast menší, pri 2-izbových bytoch v Košiciach I, III, IV to bolo o 2,7 až 6,1 %. Vyšší rast 15,8 % zaznamenali Košice II. Pri 3-izbových bytoch bol trend podobný, najviac vzrástli ceny 3-izbových bytov v Košiciach II, a to o 14,6 %. V porovnaní s Prešovom sú však aj tak ceny bytov v priemere o 12 až 25 % vyššie.