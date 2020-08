Poplach v Českých Budějoviciach: Nováčik extraligy má 16 nakazených, môže za to klimatizácia v autobuse

Negatívni necestovali autobusom

Fungovali v špeciálnom režime

25.8.2020 (Webnoviny.sk) - Nových prípadov nákazy koronavírusom pribúda aj v najvyššej hokejovej súťaži v Česku. Najviac ich nateraz hlásia z Českých Budějovíc, kde sa nakazilo až 16 hokejistov extraligového nováčika a všetci hráči sa automaticky ocitli v karanténe. Súčasťou kádra tímu Madeta Motor je aj dvojica Slovákov - brankár Marek Čiliak a obranca René Vydarený Podľa hygienikov z Českých Budějovíc sa vírus pravdepodobne rozšíril v autobuse cez klimatizáciu nadmernou cirkuláciou vzduchu cestou z nedávneho prípravného zápasu."Z 25 hokejistov máme 16 pozitívnych. Deväť hráčov necestovalo klubovým autobusom s ostatnými zo zápasu v Plzni a práve tí zostali negatívni," uviedla pre IDNES.cz riaditeľka Krajskej hygienickej stanice Kvetoslava Kotrbová."Šesť hráčov malo zdravotné problémy, jeden sa rozkašľal. Práve tí boli otestovaní. Zostávajúci hráči boli bez symptómov, ale aj tak z nich boli desiati pozitívni. Tím bude teraz na dlhší čas vyradený z tréningového procesu, ale premorení hráči získajú protilátky," doplnila Kotrbová.Generálny manažér klubu z juhu Česka Stanislav Bednařík vidí v súčasnej situácii aj pozitíva smerom do budúcnosti. "Vzhľadom k nastávajúcej sezóne to môže znamenať naše víťazstvo. Pozitívne testované osoby už podľa súčasných praktík nie sú pre hygienu zaujímavé. Keď sa počas sezóny dôjde k druhej vlne pandémie, naši hráči to už budú mať za sebou," uviedol Bednařík.České Budějovice mali už od minulého piatka jedného nakazeného v tíme, preto fungovali v špeciálnom režime. Po dohode s hygienikmi až dodnes pokračovali v tréningu všetci hokejisti, ktorí nepociťovali príznak a dodržiavali pravidlá karantény.Odteraz sú však povinne mimo hry. Prvý koronavírusový prípad sa v Českých Budějoviciach objavil už 24. júla a vtedy bolo mužstvo prvýkrát v dvojtýždňovej karanténe.