Poplatky za komunálny odpad v Košiciach sa od nového roka zvýšia

Košice 19. decembra (TASR) - Za komunálny odpad zaplatia Košičania po novom viac než doteraz. Mesto od 1. januára 2020 zvýši ročný paušálny poplatok. Schválilo to mestské zastupiteľstvo na svojom decembrovom rokovaní. Zároveň zrušilo poplatok za drobný stavebný odpad.Na základe schválenej zmeny všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorú navrhlo 14 poslancov zastupiteľstva, budú dospelí Košičania žijúci najmä v bytových domoch platiť za odpad ročný paušálny poplatok namiesto 31,35 eura ročne sumu 36,86 eura.uviedol pre TASR hovorca mesta Košice Vladimír Fabian.Čo sa týka obyvateľov žijúcich v rodinných domoch, za odvoz 110 či 120-litrovej nádoby na odpad zaplatia od nového roka ročne 160 eur. Predstavuje to zvýšenie poplatku o 52 eur.dodal.Mesto očakáva, že zvýšením poplatku za odpad ročne získa okolo 2,3 milióna eur.doplnil Fabian.Magistrát pripomína, že mesto už tento rok z dôvodu zmeny zákona pocítilo výpadok v príjmoch za poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov. Týka sa to predovšetkým spoločnosti U.S. Steel ako prevádzkovateľa skládok odpadu. Oceliarne odstavili jednu zo svojich troch vysokých pecí, čim produkujú aj menej odpadu. Zároveň podľa nového zákona poplatky za uloženie odpadov už nie sú príjmom obcí a miest, ale Environmentálneho fondu, ktorý ich následne prerozdeľuje.Fabian dodal, že v rámci kompenzácií mesto od začiatku roka 2020 súčasne ruší poplatok 0,015 eura za kilogram drobného stavebného odpadu, ktorý obyvatelia odovzdávali v niektorom zo šiestich prevádzkovaných zberných dvorov.