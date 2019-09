Popovich po vypadnutí chválil Francúzov: Boli dnes úžasní

Gregg Popovich, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tonk-kuan 11. septembra (TASR) - Basketbalisti USA si na MS v Číne nepripíšu zlatý hetrik. Po štvrťfinálovej prehre s Francúzskom budú hrať iba o 5. až 8. miesto. Naposledy skončili bez medaily na domácich MS 2002. Poslednú prehru mali zo svetového šampionátu 2006 v Japonsku, kde skončili tretí.Práve spomienka na toto podujatie prinútila Medzinárodnú basketbalovú federáciu (FIBA), aby zmenila harmonogram vrcholných podujatí. V Japonsku síce vtedy nastúpili hráči z NBA aj s mladým LeBronom Jamesom, no mnohé hviezdy na čele s Kobem Bryantom neprišli. USA musela ísť do olympijskej kvalifikácie a tú rok pred OH 2008 v Pekingu odohrala už v najsilnejšom zložení. Preto mali MS teraz prestávku až päť rokov a posunuli sa na nepárny predolympijský rok, FIBA chcela zvýšiť ich prestíž.Lenže generácia sa zmenila a hviezdne trénerské duo Gregg Popovich, Steve Kerr pred MS 2019 počulo viac ako 20 ospravedlnení. Hráči z NBA zrejme účasť v Tokiu považovali za samozrejmosť. Napokon o nej rozhodla iba nie príliš presvedčivá výhra 89:73 (43:39) proti regionálnemu súperovi z Brazílie v nadstavbovej K-skupine."Béčkový" výber USA v Číne nepochodil. Basketbal sa zmenil v jeden z globálne najrozšírenejších športov. Medzi hviezdami úradujúceho víťaza NBA z Toronta je Kamerunčan Pascal Siakam, či Španiel Marc Gasol. MVP uplynulej sezóny bol Grék Jannis Antetokunmpo, najlepším nováčikom Slovinec Luka Dončič a najlepším obrancom už druhý rok po sebe Francúz Rudy Gobert. Práve ten vystavil USA vo štvrťfinále stopku, Francúzi zvíťazili po sebavedomom výkone 89:79. Navyše sa to nedá hodnotiť ani ako prekvapenie.vyhlásil podľa ESPN autor 21 bodov a 16 doskokov Gobert.Jeden z najlepších basketbalových trénerov histórie Gregg Popovich zobral prehru realisticky. Dvanástku hráčov USA bránil.povedal podľa Eurohoops súčasný tréner San Antonia Spurs Popovich.