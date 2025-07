Poprad hľadá dodávateľa prác na rekonštrukciu Námestia sv. Egídia, začať by sa mala v budúcom roku

Projekt je rozdelený do dvoch etáp

Na investícii pracujú niekoľko rokov

29.7.2025 (SITA.sk) - Po rokoch príprav mesto Poprad spustilo verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác pre projekt revitalizácie priestorov na Námestí sv. Egídia. Ich predpokladaná hodnota je viac ako 11 miliónov eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie Cieľom projektu je rekonštrukcia verejných exteriérových priestorov na námestí, ich zatraktívnenie, a vytvorenie priestoru pre moderné a príjemné trávenie voľného času.Podľa sprievodnej správy je projekt rozdelený do dvoch etáp. Prvá rieši východnú časť Námestia sv. Egídia až po Kostol sv. Egídia, druhá západnú časť námestia, teda od kostola po obchodné centrum, respektíve ulicu Vajanského. Samotné práce by podľa vestníka mali trvať 180 dní.Primátor mesta Anton Danko v júni informoval, že s rekonštrukciou by sa mohlo začať na jar budúceho roka, ukončiť ich chcú do septembra. Vedúca odboru rozvoja mesta na popradskom mestskom úrade Kristína Horáková v apríli počas zasadnutia mestského zastupiteľstva zároveň uistila, že prevádzky počas rekonštrukcie nebudú musieť zatvárať.V rámci projektu je plánovaná kompletná výmena spevnených plôch, rekonštrukcia verejného osvetlenia, doplnenie zelene a mobiliáru, revitalizácia parku a ostatných zelených plôch, ako aj aplikovanie vodozádržných a vodohospodárskych opatrení pre ekologické nakladanie a využívanie dažďovej vody.Pred obchodným centrom v západnej časti námestia vznikne podľa projektu „mikro-námestie“ za účelom voľného priestranstva pre rozptyl ľudí, ale aj na prípadné komerčné využitie, ako sú sezónne trhy, športové aktivity a podobne.Na južnej časti námestia, vedľa renesančnej zvonice, vytvoria mini-priestor s okrasnou zeleňou, ktoré poslúži aj pre umenie a kultúru. Hlavný zhromažďovací priestor bude pred evanjelickým kostolom, kde sa budú konať kultúrno-spoločenské akcie.Súčasťou riešenia je aj ulica 1. mája, ktorá predstavuje významný peší ťah k námestiu. „Pôjde o vytvorenie plynulého komunikačného pásu po jednej strane a po druhej strane vytvorenie ostrovov sadových úprav, stromoradia a osadenie lavičiek. Na konci, v dotyku so Štefánikovou ulicou, bude menšie námestie, priestorovo nečlenené a funkčne flexibilné,“ píše sa vo vestníku.Na plánovanej investícii mesto pracuje už niekoľko rokov, pričom na financovanie chce využiť eurofondy. Mestskí poslanci v apríli odsúhlasili návrhy na schválenie predloženia dvoch žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z dvoch výziev z programu Slovensko prostredníctvom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR