Poprad je pred odvetou vo výhode, Petruš: Verím, že budeme ešte lepší

Poprad 29. mája (TASR) - Futbalisti FK Poprad pasovali pred barážou o Fortuna ligu do úlohy jasného favorita svojho trenčianskeho súpera, po úvodnom stretnutí sa však karta obrátila. Nad AS zvíťazili doma 2:0 a v sobotňajšej žilinskej odvete (17.00) môžu spečatiť historický postup do najvyššej súťaže.Druholigista prevýšil fortunaligistu v nasadení, bol nebezpečnejší a zúročil to dvoma gólmi v bránke Igora Šemrinca.vyhlásil autor prvého zásahu Adam Pajer na klubovej stránke.V Poprade nechcú podliehať predčasnej eufórii, hoci sa vpredu môžu oprieť o bývalého reprezentačného útočníka Stanislava Šestáka, ktorý pridal druhý gól a na sklonku kariéry ťahá podtatranský klub za veľkým úspechom.povedal tréner Marek Petruš.Zaslúžené víťazstvo domácich uznal aj hosťujúci kouč Ivan Galád, ktorý prišiel do Trenčína tri kolá pred koncom nadstavby s jediným cieľom - zachrániť pre držiteľa ligového a pohárového double zo sezón 2014/15 a 2015/2016 najvyššiu súťaž: