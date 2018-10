Poprad prijal v súvislosti s dušičkovým obdobím viaceré opatrenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Poprad 31. októbra (TASR) – Počas dušičkového obdobia prijalo v súvislosti so zvýšeným počtom návštevníkov na cintorínoch určité opatrenia aj mesto Poprad. Informoval o tom jeho hovorca Marián Galajda.Cintoríny v Poprade - Veľkej, Spišskej Sobote, Matejovciach a Strážach pod Tatrami, sú do piatka (2. 11.) otvorené nepretržite. Pre návštevníkov prvého menovaného pohrebiska sú k dispozícii aj mobilné toalety. Zvýši sa aj frekvencia vývozu odpadu.Galajda upozornil tiež na dočasné zmeny v parkovaní a doprave.vysvetlil s tým, že poľná cesta smerom k družstvu v Spišskej Sobote bude mať dočasne odstránený zákaz vjazdu a bude jednosmerne sprejazdnená smerom na Brokoffovu ulicu.spomenul.Ako ďalej uviedol, v Matejovciach bude zákaz státia na Kopernikovej ulici dočasne zrušený.doplnil. Mestská hromadná doprava je podľa Galajdu do štvrtka (1. 11.) na linke číslo tri vychádzajúcej z autobusovej stanice a spájajúcej sídliská Západ a Juh III s mestskými časťami Spišská Sobota a Veľká posilnená o dva spoje v oboch smeroch v poludňajších a popoludňajších hodinách. Zastávka je k dispozícii aj priamo na cintoríne.uzavrel hovorca.