Poprad sa pripravuje na veľké podujatie. Do mesta prídu tisíce mladých veriacich z celého Slovenska

Mesto Poprad prisľúbilo plnú súčinnosť

Poprad ako ideálne miesto pre mladých

17.6.2025 (SITA.sk) - V Poprade sa o rok v lete uskutoční Národné stretnutie mládeže (NSM) P26, ktoré je prípravou na blížiace sa Svetové dni mládeže v Soule 2027. V tejto súvislosti dnes Konferencia biskupov Slovenska a mesto Poprad podpísali memorandum o spolupráci pri príprave a realizácii tohto podujatia, ktoré sa pod Tatry vráti po jedenástich rokoch.Ako v utorok spoločne informovali organizátori, hlavným cieľom stretnutia v dňoch 31. júla až 2. augusta 2026 bude vytvoriť pre mladých miesto, kde je pre nich pripravený kvalitný duchovný, umelecký a zážitkový program, a kde môžu zažiť prijatie a radosť z viery.Mesto Poprad bude podľa jeho primátora Antona Danka pri organizovaní národného stretnutia plne súčinné. „Priestory, pozemky pred Arénou, telocvične v školách, energie bude mesto poskytovať bezodplatne,“ uviedol počas tlačovej konferencie. Mesto už skúsenosti s takýmto podujatím má, naposledy sa NSM konalo v Poprade v roku 2015. „Budeme tiež pomáhať aj mestskou políciou a všetkými prostriedkami, ktorými mesto disponuje, sme nápomocní a pripravení,“ dodal Danko.Pôjde v poradí o piate celoslovenské stretnutie veriacich mladých, prvé sa uskutočnilo v Ružomberku v roku 2013. Prvotným impulzom organizovať tieto podujatia bola snaha priblížiť mladým atmosféru celosvetových mládežníckych stretnutí, ktoré organizuje pápež. Tie sa však organizujú často vo vzdialených kútoch zeme, a nie každý môže takúto cestu absolvovať.„Je to pozvanie nielen pre veriacich, ale pre všetku mládež. Tak, ako aj na Svetových dňoch mládeže, je veľa mladých ľudí, ktorí prichádzajú aj zo zvedavosti, aj s tým, že chcú čosi nové poznať, ale potom sa čosi dotkne aj ich vnútra a menia kvalitu svojho života,“ poznamenal na margo plánovaného stretnutia biskup Tomáš Galis , predseda Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktorá je hlavným organizátorom podujatia. Program sa podľa neho pripravuje, bude náboženský, športový, kultúrny i s voľnočasovými aktivitami.S nápadom, aby sa stretnutie uskutočnilo opäť v Poprade, prišiel spišský biskup František Trstenský . „Poprad je dopravný uzol pod Tatrami. Je tu aj železničný uzol, dostanete sa sem vlakmi, je tu diaľnica, je tu aj letisko a tiež nádherná príroda,“ zhodnotil. Pripomenul, že len na diecéznom stretnutí, ktoré sa konalo začiatkom mája v Starej Ľubovni, sa zišlo dvetisíc mladých.„Ak to bude celonárodné, dúfam, že tu bude aspoň raz toľko,“ skonštatoval. Program sa podľa jeho slov začne svätou omšou, súčasťou bude aj svätá liturgia pre gréckokatolíkov, workshopy, spoznávanie diecézy, expo povolaní a záverečná svätá omša v nedeľu dopoludnia aj s vyslaním mladých ľudí, aby hovorili o Ježišovi svojim rovesníkom. „Z mojich úst biskupa je to povinnosť, ale nie vždy je to presvedčivé pre generáciu mladých ľudí, ale keď to hovorí ich kolega, mladý, kamarát, je to autentické,“ dodal.