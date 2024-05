Poprad vlani hospodáril so schodkom vo výške viac ako štyri milióny eur, najväčšie výdavky si vyžiadalo vzdelávanie

Príjmy mesta dosiahli takmer 78 miliónov eur

Najviac výdavkov si vyžiadalo vzdelávanie

Dlh mesta

2.5.2024 (SITA.sk) - Upraveným výsledkom hospodárenia mesta Poprad za minulý rok je schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške takmer 4,4 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2023, ktorý v utorok počas svojho zasadnutia schválilo mestské zastupiteľstvo.Na jeho vysporiadanie samospráva využila zostatok finančných operácií, ktorý predstavoval 11,2 milióna eur. Zvyšná suma vo výške 6,8 milióna eur ide do rezervného fondu mesta.Rozpočet pre rok 2023 bol schválený ako vyrovnaný v celkovej výške takmer 75 miliónov eur. V priebehu roka bol zmenený 59 rozpočtovými opatreniami. Po vykonaní rozpočtových opatrení činil takmer 81 miliónov eur.Mesto napokon dosiahlo k 31. decembru minulého roka prebytok bežného rozpočtu vo výške viac ako dva milióny eur, v rámci kapitálového rozpočtu bol výsledkom hospodárenia schodok vo výške takmer 5,2 milióna eur. Po zrealizovaných úpravách je tak výsledkom spomínaný schodok.Príjmy mesta dosiahli vlani takmer 78 miliónov eur, čo predstavuje plnenie na takmer 96 percent rozpočtu po zmenách. Oproti roku 2022 ide o nárast o viac ako 8,5 milióna eur. V rámci bežných príjmov podľa predloženého materiálu zaevidovali najvyšší nárast pri poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, upravený prijatým všeobecne záväzným nariadením.Daňové príjmy dosiahli výšku 34,5 milióna eur, čo je o viac ako 792-tisíc eur viac v porovnaní s rokom 2022. Čerpanie výdavkov bolo vo výške viac ako 69 miliónov eur, teda na úrovni takmer 86 percent. Oproti predchádzajúcemu roku ide o nárast o takmer 6 miliónov eur.Čo sa týka celkových skutočných výdavkov mesta, najviac si vyžiadalo vzdelávanie, a to takmer 31 milióna eur, takmer 7,2 milióna eur išlo na dopravu a komunikácie, a ďalších viac ako 6,8 milióna eur na sociálnu pomoc. Na administratívu išlo viac ako 5,4 milióna eur a na šport viac ako 3,4 milióna eur.Rezervný fond mesta vykazoval zostatok 9,5 milióna eur, po schválení záverečného účtu viac ako 16 miliónov eur. Vlani boli zdroje fondu vo výške viac ako 8,4 milióna eur použité na viaceré investičné akcie, vrátane splátky istiny z dlhodobého bankového úveru vo výške 1 milióna eur.Financie išli aj na rekonštrukciu Chalupkovej ulice, rekonštrukciu a dobudovanie verejného osvetlenia na uliciach Rožňavská a Štefánikova, rekonštrukciu a zateplenie nocľahárne, zvýšenie kapacity útulku a podobne. Celková suma dlhu mesta upravená o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania predstavovala k 31. decembru 2024 takmer 12 miliónov eur.