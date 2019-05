POPRAD ZDOLAL TRENČÍN V 1. BARÁŽOVOM ZÁPASE

Baráž o postup do Fortuna ligy 2019/2020



utorok (hrá sa na odvetu)







FK Poprad - AS Trenčín 2:0 (1:0)

Zostavy:

Hlasy (zdroj: futbalnet.tv):

: 10. Pajer, 58. Šesták,: 52. Gallovič, 61. Arevalo, 74. Zekucia - 10. A. Slávik, 21. M. Šulek, 39. Zubairu, 72. Mašovič (všetci Trenčín),: Očenáš - Vorel, Tomčík, 2310 divákov: Knurovský - P. Maslo, Luberda, L. Horváth, Zekucia - Kukoľ, Gallovič, Pajer, Zošák - Acosta (90. Streňo), Šesták (69. Slebodník): Šemrinec - A. Slávik, Kleščík, M. Šulek, Skovajsa - Mašovič (78. Ubbink) - Zubairu, Corryn - Michal Petráš (51. Roguljič), Umeh (24. Bukari), Sleegers: "Domáci si zaslúžili výhru. Ak budeme takto pokračovať, vypadneme. Neviem, čo si myslíme. To, koľko máme šancí na záchranu, si hovoríme už od mája. Musíme skrátka udržať ligu, takýmito výkonmi to ale nepôjde.": "Pre toto sa hrá futbal. Dnes nás diváci vytlieskali a majú aj prečo. Predviedli sme zodpovedný výkon, ktorý zariadil naše víťazstvo. Prístup hráčov k baráži bol počas týchto dvoch dní ukážkový. Čo sme si naordinovali, sme aj splnili. Stále je však len polčas, to poviem chlapcom aj v kabíne. Môžeme sa tešiť z výsledku, v sobotu nás však Trenčín poriadne preverí, lebo je to kvalitné mužstvo. V odvete musíme byť ešte lepší ako dnes."