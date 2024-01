Popradčan sa pohádal s manželkou, s nožom v ruke sa jej vyhrážal podrezaním

9.1.2024 (SITA.sk) - Obvineniu z trestného činu nebezpečného vyhrážania čelí 47-ročný Popradčan. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová , ešte v nedeľu podvečer sa muž v byte pohádal s manželkou, následne odišiel do kuchyne pre nôž a začal ženu ohrozovať, pričom kričal, že ju podreže.Žena sa zo strachu z jeho konania ukryla do kúpeľne, no mužova agresivita neustále narastala. Búchal a kopal do dverí, aby otvorila. Nakoniec z bytu odišiel.Polícia muža už pár hodín po skutku vypátrala a zadržala. Podľa zákona mu v prípade preukázania viny pred súdom hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.