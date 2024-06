Popradská spoločnosť dodá ministerstvu obrany 13 nákladných vozňov, poslúžia ozbrojeným silám na prepravu techniky

Posilnenie logistických kapacít

Nevyhnutná modernizácia

Efektívna spolupráca





Tatravagónka ako výrobca železničných vozňov a podvozkov ovláda asi 40 % európskeho trhu, väčšiu časť jej produkcie tvoria intermodálne vozidlá. Je súčasťou skupiny Optifin Invest. Súčasný podnik vznikol v roku 1994 ako jeden z troch právnych nástupcov štátneho podniku Vagónka Poprad. Okrem nákladných vagónov vyrába podvozky vo viac ako 30 rôznych prevedeniach. V Poprade zamestnáva viac ako dvetisíc ľudí.





20.6.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo obrany SR bude mať 13 nových nákladných vozňov, poslúžia pre Ozbrojené sily SR . Rezortu ich dodá popradská spoločnosť Tatravagónka . Pôjde o špeciálne vozne typu SAMMS určené na prepravu ťažkej vojenskej techniky.Prvé dva vo štvrtok slávnostne odovzdali v popradskom závode, zvyšných 11 bude dodaných podľa stanoveného harmonogramu. Vozne pre ministerstvo objednala agentúra NSPA - NATO Support and Procurement Agency, ktorá zabezpečuje podobné verejné obstarávania pre všetky členské krajiny Severoatlantickej aliancie (NATO) Podľa náčelníka Generálneho štábu OS SR Daniela Zmeka vozne posilnia logistické kapacity ozbrojených síl. Okrem toho, že čiastočne odbremenia cestnú premávku, podľa štátneho tajomníka ministerstva obrany Igora Melichera ich môžu v rámci zmlúv o spolupráci využívať na prepravu aj iné členské krajiny Európskej únie a NATO.„Vagóny budú dodané do 41. zásobovacej základne v Nemšovej, odkiaľ budú môcť byť plne využiteľné pre transport novej aj staršej ťažkej bojovej techniky naprieč Slovenskom,“ informoval.Zároveň poznamenal, že modernizačné procesy v Ozbrojených silách SR sú neodkladné a nevyhnutné na to, aby sme udržali bojaschopnosť, vojenskú spôsobilosť a v rámci armády konkurencieschopnosť aj s inými členskými krajinami Európskej únie a NATO. Poukázal pritom na zhoršujúce sa bezpečnostné prostredie vo svete a v Európe.Podľa Ozcana Gumustekina z agentúry NSPA je projekt príkladom efektívnej spolupráce medzi agentúrou a priemyslom. Pre popradskú firmu, ktorá je najväčším európskym výrobcom nákladných železničných vozňov, ide o prvý obchod, ktorý sa realizoval prostredníctvom NSPA.„Vagón SAMMS sa radí medzi univerzálne vagóny, teda okrem prepravy ťažkých pásových vozidiel, na ktorú je primárne určený, je možné ho využívať aj na prepravu ťažkého priemyselného tovaru, pričom jeden vagón uvezie viac ako sto ton nákladu,“ konkretizoval generálny riaditeľ spoločnosti Juraj Hudáč . Výšku investície však neprezradil, tá je podľa jeho slov predmetom obchodného tajomstva.