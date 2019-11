Popradskí pediatri chcú očkovaním zabrániť prenosu chrípky na pacienta

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 25. novembra (TASR) – Pediatri v popradskej nemocnici chcú aktívnym prístupom zabrániť prenosu chrípky na pacienta a v tejto súvislosti sa v pondelok hromadne dali zaočkovať proti tomuto ochoreniu. Pediater Miroslav Repko potvrdil, že chcú prekonať hranicu 70 percent zaočkovanosti u lekárov na ich oddelení a zároveň tak motivovať aj ostatných zdravotníckych pracovníkov v nemocnici.skonštatoval Repko. Zároveň upozornil, že zdravotnícki pracovníci patria do rizikovej skupiny v súvislosti s chrípkou, keďže pracujú v infekčnom prostredí, môžu sa nakaziť od chorých pacientov a preniesť chorobu domov. Zároveň môžu byť zdrojom nákazy a nakaziť tak iných pacientov.zdôraznil Repko s tým, že najideálnejší čas na očkovanie je štyri až šesť týždňov pred začiatkom chrípkovej sezóny, teda do konca roka, prípadne začiatkom toho budúceho.Aj preto lekári z pediatrie organizujú vakcinačné dni v popradskej nemocnici a dávajú tak priestor zaočkovať sa aj zdravotníkom z iných oddelení.dodáva medicínsky riaditeľ Nemocnice Poprad, a. s., Miloš Kňaze.Primárka pediatrie s JIS Beáta Šoltýsová upozornila, že na ich oddelení ležia mnohí pacienti, pre ktorých by mohol mať kontakt s personálom nakazeným chrípkou závažné dôsledky.dodáva s tým, že očkovanie prinieslo veľký pokrok v prevencii mnohých ochorení. Víta túto iniciatívu najmä mladých lekárov a verí, že sa zvýši povedomie aj u medicínskych pracovníkov o očkovaní proti chrípke. Zároveň priznala, že nie všetci zdravotníci majú jasné a relevantné informácie o očkovaní, a preto je dôležité toto povedomie zvýšiť.Projekt Slovenskej epidemiologickej a vakcionologickej spoločnosti, ktorý pokračuje už piaty rok, vznikol s primárnym cieľom informovať o potrebe očkovania zdravotníkov proti chrípke, a tým chrániť hospitalizovaných pacientov. Z prieskumov vyplýva, že neočkovaní zdravotníci majú 3,4-krát vyššie riziko dostať chrípku, ako neočkovaný zdravý dospelý človek. Napriek tomu sa Slovensko radí medzi krajiny s dlhodobo najnižšou ochranou zdravotníkov očkovaním.uzatvára Kňaze.