Popradský inštruktor autoškoly sa pred jazdou posilnil alkoholom, nabúral do auta

13.7.2021 (Webnoviny.sk) - Inštruktor v autoškole šoféroval v Poprade v práci pod vplyvom alkoholu, narazil pritom do ďalšieho auta. V tom čase bol vo vozidle sám, bez žiaka. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.Muž šoféroval auto v smere od Kežmarku do centra Popradu. „Nedodržal dostatočnú vzdialenosť od pred nim idúceho vozidla, nestihol včas znížiť rýchlosť jazdy a narazil do jeho zadnej časti,“ opísali policajti.Dychová skúška na alkohol preukázala pozitívny výsledok, muž nafúkal 0,67 promile. Dopravná nehoda je podľa polície v štádiu objasňovania.