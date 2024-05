Popredná berlínska politička Giffeyová sa stala obeťou napadnutia, pred voľbami do europarlamentu narastajú obavy z násilia

Druhú útok

Útok na demokraciu





Minulý týždeň zbili v Drážďanoch kandidáta za stredoľavú stranu nemeckého kancelára Olafa Scholza v budúcomesačných voľbách do Európskeho parlamentu Matthiasa Eckeho a museli ho operovať. Polícia zadržala štyroch podozrivých vo veku od 17 do 18 rokov.

8.5.2024 (SITA.sk) - Popredná berlínska politička Franziska Giffeyová sa stala terčom násilného napadnutia, pri ktorom utrpela zranenia hlavy a krku.V stredu o tom informovala nemecká polícia. Bol to v priebehu niekoľkých dní druhý útok na volených predstaviteľov, ktorý vyvoláva obavy z rastúceho politického násilia v Nemecku.Giffeyovú, najvyššiu ekonomickú predstaviteľku nemeckej metropoly, bývalú starostku Berlína a niekdajšiu spolkovú ministerku, napadol v utorok na podujatí v berlínskej knižnici muž, ktorý k nej pristúpil zozadu a udrel ju taškou obsahujúcou tvrdý predmet.Giffeyovú okamžite previezli do nemocnice a ošetrili jej zranenia hlavy a krku. Berlínska prokuratúra v stredu ráno uviedla, že identifikovala údajného páchateľa, podrobnosti však neuviedla.Berlínsky starosta Kai Wegner útok ostro odsúdil. „Každý, kto útočí na politikov, útočí na našu demokraciu,“ povedal Wegner podľa nemeckej tlačovej agentúry dpa. „Nebudeme to tolerovať. Budeme sa stavať proti všetkým formám násilia, nenávisti a agitácie a chrániť našu demokraciu.“„Žijeme v slobodnej a demokratickej krajine, v ktorej môže každý slobodne vyjadriť svoj názor... A napriek tomu existuje jasná hranica. A to je násilie voči ľuďom, ktorí zastávajú iný názor, z akéhokoľvek dôvodu, v akejkoľvek forme. Sú prekročenia hraníc, proti ktorým sa ako spoločnosť musíme rozhodne postaviť,“ napísala Giffeyová na Instagrame.