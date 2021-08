Popredná nezávislá televízia má byť zahraničným agentom, Rusko obvinilo aj niekoľko redaktorov

Pravidelné správy z protestov

Médiá čelia zvýšenému tlaku

21.8.2021 (Webnoviny.sk) - Ruské úrady v piatok označili poprednú nezávislú televíznu stanicu za „zahraničného agenta“, čo pred septembrovými parlamentnými voľbami ešte viac zintenzívnilo tlak na kritické médiá.Ministerstvo spravodlivosti oznámilo, že televízna stanica Dážď TV i investigatívny internetový outlet Dôležité príbehy boli zaradené do zoznamu „zahraničných agentov“ spolu so siedmimi jej redaktormi. Tento prívlastok znamená zvýšené vládne monitorovanie a má silnú pejoratívnu konotáciu, ktorá by mohla odradiť potenciálnych divákov.Šéfka Dážď TV Natalia Sindejevová označila tento krok za nespravodlivý. „Je to hlúpe rozhodnutie. Nie sme zahraničný agent, sme mediálny výstup, ktorý v Rusku funguje 11 rokov a každý ho pozná, vrátane osôb s rozhodovacími právomocami,“ povedala Sindejevová pre agentúru AP.Stanica Dážď TV bola ostro kritická voči zásahom ruských úradov a pravidelne prinášala živé správy z opozičných protestov. Podrobne sa venovala otrave a väzneniu ruského opozičného politika Alexeja Navaľného.Nezávislé médiá, novinári, prívrženci opozície a aktivisti za ľudské práva čelia v Rusku pred hlasovaním, ktoré sa uskutoční 19. septembra, zvýšenému tlaku. Ten je všeobecne považovaný za dôležitú súčasť úsilia prezidenta Vladimira Putina upevniť si moc pred budúcimi prezidentskými voľbami v roku 2024.Už 68-ročný prezident, ktorý je pri moci viac ako dve desaťročia, minulý rok presadil ústavné zmeny, ktoré by mu potenciálne umožnili udržať sa pri moci až do roku 2036.