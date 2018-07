Popredného ľudskoprávneho aktivistu ponechali v Čečensku vo väzbe

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 10. júla (TASR) - Orgány v ruskej autonómnej republike Čečensko rozhodli v pondelok o ponechaní riaditeľa tamojšej pobočky ľudskoprávnej organizácie Memorial vo vyšetrovacej väzbe, do ktorej ho umiestnili v januári pre údajnú držbu drog.Súd v meste Šali predĺžil Ojubovi Titijevovi väzbu o ďalších šesť mesiacov i napriek medzinárodnej kritike, informovala agentúra AP. Začiatok súdneho procesu v danej veci je naplánovaný na budúci týždeň.Organizácia Memorial označila Titijevov prípad za vykonštruovaný. Európska únia, Spojené štáty a rôzne ľudskoprávne skupiny odsúdili zadržanie tohto aktivistu ako súčasť oficiálnych snáh o umlčanie kritických hlasov v Rusku. Čečenský prezident Ramzan Kadyrov to však odmietol s tým, že zadržanie Titijeva prebehlo v súlade so zákonom.Šéfa Memorialu Olega Orlova a ďalšiu poprednú ruskú bojovníčku za ľudské práva Svetlanu Gannuškinovú nakrátko zadržala polícia v Moskve, keď demonštrovali na podporu Titijeva, uviedla AP.