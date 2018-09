Popredného ukrajinského historika našli s bodnými ranami zavraždeného

Ilustračná snímka pripomienky ukrajinského hladomoru z rokov 1932-1933. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Kyjev 2. septembra (TASR) - Popredného ukrajinského historika Mykolu Šitjuka našli mŕtveho v jeho dome v meste Mykolajiv so stopami násilia vrátane bodných rán. Oznámila to v nedeľu tamojšia polícia, ktorá začala vyšetrovanie ohľadom vraždy, informuje stanica Slobodná Európa (RFE/RL).Šitjuk bol známy vďaka svojmu výskumu hladomoru, ktorý na území Ukrajiny zúril v rokoch 1932-33 a vyžiadal si životy miliónov ľudí. Hladomor vypukol po tom, ako sovietske úrady prinútili ukrajinských roľníkov vstúpiť do jednotných družstiev a skonfiškovali im úrodu obilia a iné potraviny.Ukrajina a približne desiatka ďalších krajín uznala takzvaný Holodomor za genocídu spáchanú na ukrajinskom ľude. Moskva v tejto súvislosti dlhodobo odmieta akúkoľvek vinu, tvrdiac, že slabá úroda v tom čase vyhubila množstvo obyvateľstva aj v iných častiach bývalého Sovietskeho zväzu.Deň pamiatky obetí Holodomoru sa na Ukrajine pripomína každý rok v štvrtú novembrovú sobotu.