Poprední demokrati kritizovali Trumpa za výrok o ruskom zasahovaní

Na snímke vľavo americký prezident Donald Trump a vpravo ruský prezident Vladimir Putin si podávajú ruky po skončení tlačovej konferencie po rokovaní vo fínskej metropole Helsinki 16. júla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 18. júla (TASR) - Demokrati v americkom Kongrese pomerene negatívne reagovali na slová amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorými v utorok odvolal, respektíve opravil svoje pondelňajšie tvrdenie vyslovené na tlačovej konferencii s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Trumpa kritizoval líder demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer i líderka demokratickej menšiny v Snemovni reprezentantov Nancy Pelosiová, informovala agentúra DPA.Trump v utorok v Bielom dome zdôraznil, že uznáva závery amerických spravodajských služieb o zasahovaní Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016. Vyjadril sa tak po vlne kritiky, ktorá nasledovala po jeho pondelkovom rokovaní s Putinom. Americký prezident totiž na spoločnej tlačovej konferencii s ruským prezidentom uviedol, že nevidí žiadny dôvod, prečo by Rusko zasahovalo do amerických volieb.Trump však v utorok povedal, že v Helsinkách sa len nesprávne vyjadril. Podľa svojich slov mal na mysli opak, teda, že nevidí dôvod, prečo by Rusko nemalo byť zodpovedné za zasahovanie do volieb.Podľa Schumera sa však teraz Trump teraz len snaží vykrútiť na domácej pôde.povedal. Trumpa nešetrila ani Pelosiová, ktorá uviedla, že prezidentovo opravné vysvetlenie len ešte viac zahanbilo USA.