Popredných bieloruských aktivistov odsúdili na dlhoročné tresty, vinní sú zo sprisahania

6.9.2021 (Webnoviny.sk) - Súd v Bielorusku v pondelok odsúdil dvoch popredných opozičných aktivistov na dlhoročné tresty odňatia slobody. Ide o zatiaľ posledný krok bieloruských úradov, ktoré od vlaňajších protivládnych protestov tvrdo potláčajú prejavy nesúhlasu.Maryju Kalesnikavovú, poprednú členku opozičnej Koordinačnej rady, zadržiavali od jej zatknutia v septembri minulého roka. Súd v Minsku ju uznal vinnou zo sprisahania s cieľom uchopiť moc, vytvorenia extrémistickej organizácie a výziev na konanie poškodzujúce bezpečnosť štátu. Do väzenia ju poslal na 11 rokov.Ďalší popredný člen Koordinačnej rady, právnik Maxim Znak, pôjde do väzenia na desať rokov. Kalesnikavová pomáhala koordinovať niekoľkomesačné opozičné protesty, ktoré vypukli po prezidentských voľbách v auguste 2020. Napriek tlaku úradov odmietla opustiť krajinu.Vlani v septembri ju príslušníci bieloruskej bezpečnostnej služby odviezli na hranicu s Ukrajinou, odkiaľ ju násilne vyhostili. Kalesnikavová však roztrhala svoj pas a peši sa vrátila do Bieloruska, aby tam čelila zatknutiu.