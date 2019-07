Popularita radarových systémov Iron Dome v krajinách EÚ a NATO rastie

Foto: IAI Foto: IAI

Bratislava 22. júla (OTS) - Rádiolokačné elementy izraelského obranného systému Iron Dome, celosvetovo známeho zo spiaceho konfliktu medzi Izraelom a pásmom Gazy, kde zachytáva rakety vypálené na Izrael z pásma Gazy, sa čoskoro môžu stať súčasťou výzbroje ozbrojených síl USA, Česka i Slovenska. Obe krajiny dospeli k záveru, že práve radary od spoločnosti ELTA Systems (súčasť štátom vlastnenej spoločnosti Israel Aerospace Industries – IAI) predstavujú najvhodnejšiu voľbu pre potreby ozbrojených síl. Stanú sa tak členmi rozširujúcej sa komunity, ktorá pozostáva z Izraela, Kanady a ázijských krajín už využívajúcich predmetnú rádiolokačnú techniku.Armáda USA požiadala Kongres o 373 mil. USD na nákup dvoch batérií izraelského systému Iron Dome, ktoré majú byť inštalované v zahraničí so zámerom ochrany svojich vojenských jednotiek pred raketami a ostatnými hrozbami. V rámci predmetnej dohody americká strana zamýšľa získať i radar ELM-2084 Multi-Mission Radar (MMR) vytvorený pre Iron Dome, v hodnote približne 34,7 mil. USD. Americká armáda len zriedka nakupuje komplexnú vojenskú techniku zo zahraničia, avšak v tomto prípade, Iron Dome systém sa javí byť výrazne cenovo výhodnejší než obdobná americká technológia – okrem toho, predmetný systém disponuje i značne lepšou výkonnosťou. Testy uskutočnené v USA preukázali výraznú mieru zachytenia rakiet, ktorá uspokojila operačné potreby americkej armády.Z hľadiska európskeho priestoru, Fínsko podpísalo dohodu so spoločnosťou ELTA, ktorej predmetom je dodanie C-MMR radarových systémov, ktorých súčasťou sú i elementy využívané Iron Dome. Táto dohoda je v objeme niekoľkých desiatok miliónov USD. Rádiolokačná technika C-MMR dokáže identifikovať delostreleckú paľbu a zároveň aj zabezpečiť vzdušné pozorovanie, a tak výrazne obmedziť vzdušný pohyb nepriateľských síl. Fínske ozbrojené sily by mali obdržať uvedené radarové systémy do roku 2021.Slovensko taktiež vstupuje do klubu krajín modernizujúcich rádiolokačnú techniku. Ministerstvo obrany zamýšľa obstarať od štátu Izrael 17 kusov trojdimenzionálnych rádiolokátorov v predpokladanej hodnote 155 mil. €. Z dôvodu bezpečnosti dodávok a možnosti dlhodobého strategického bezpečnostného partnerstva sa Slovensko rozhodlo pre model obstarávania formou vláda-vláda. Podľa izraelských zdrojov, spolupráca v kontexte akvizície rádiolokačnej techniky bude zahŕňať nielen problematiku lokálnych kapacít a transferu know-how vo vzťahu k domácemu slovenskému priemyslu, ale aj operačnú a medzivládnu obrannú a bezpečnostnú spoluprácu medzi obomi krajinami.Iron Dome, spoločne s ďalšími špecializovanými zariadeniami, je súčasťou úspešne testovaného obranného systému proti raketám s krátkym a stredným dosahom vypáleným z pásma Gazy a Libanonu. Ide o svetovo najpoužívanejší obranný systém, ktorý zachytil viac ako 1 500 cieľov s úspešnosťou presahujúcou 90 % od zahájenia prevádzky v roku 2011. Systém efektívne pracuje v deň i noc, vo všetkých poveternostných podmienkach, vrátane nízkej oblačnosti, dažďa, piesočných búrok alebo hmly.