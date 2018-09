Popularita Tchiba stále rastie

Foto: Tchibo Foto: Tchibo

Foto: Tchibo Foto: Tchibo

Najnovšie si však zákazníci môžu v kávových baroch na predajniach objednať aj vegánske muffiny Foto: Tchibo Foto: Tchibo

Foto: Tchibo Foto: Tchibo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. septembra (OTS) - Spoločnosť Tchibo nie je na slovenskom trhu žiadnym nováčikom, no silné postavenie a popularitu si neustále upevňuje. Svoje predajne rozširuje aj do menších miest a nezabúda ani na spoločenskú zodpovednosť a ekológiu, ktoré sú pre spotrebiteľov čoraz dôležitejšie. Vždy myslí na zákazníkov – svoju ponuku preto rozšírilo o vegánske a bezplekové zákusky.Široký sortiment týždenných kolekcií spotrebného tovaru, sortiment kávy a kávových doplnkov, ale aj samotný kávový bar, kde si môžu zákazníci priamo na predajni pochutnať na pripravenej káve a zákuskoch je typický pre predajne v koncepte 3v1, také špecifické práve pre Tchibo. Momentálne 16 predajní v koncepte 3v1 dopĺňa špeciálny outlet s tovarmi zo starších kolekcií v priaznivých cenách, ktorý sa nachádza na Obchodnej ulici v Bratislave. Okrem kamenných predajní v krajských a okresných mestách sa priebežne objavuje aj tzv. Tchibo pop-up store, teda putovný obchod, ktorý sa pohybuje po rôznych lokalitách Slovenska.Tento rok Tchibo svoje predajne rozšírilo do troch ďalších slovenských miest, kde ešte nemalo zastúpenie: Trenčín, Piešťany a Prešov. Práve vďaka nedávnemu otvoreniu posledného z menovaných sa Tchibo dostalo do všetkých krajských miest na Slovensku. Posúva sa tak nielen bližšie k svojim zákazníkom v regiónoch, ktorí boli doteraz odkázaní len na e-shop, ale zároveň vytvára nové pracovné miesta, ktoré sú najmä v krajoch s vyššou nezamestnanosťou vždy vítané. Celkovo sa Tchibu tento rok podarilo vytvoriť 20 nových pracovných miest v regiónoch mimo Bratislavy.Na filozofii udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti si v poslednom čase dáva záležať čoraz viac veľkých spoločností, ktoré sa môžu svojim pozitívnym vzorom pričiniť o zmenu vo svete a Tchibo nie je výnimkou. Podiel udržateľných produktov v portfóliu firmy rastie z roka na rok. V roku 2017 pochádzalo z trvalo udržateľných zdrojov takmer 40 % kávy, 100 % záhradného nábytku z tropického a boreálneho dreva a 80 % bavlny používanej na výrobu textilu. Tchibo je aktuálne tretím najväčším predajcom výrobkov z biobavlny na svete. Na obaloch svojich výrobkov používa označenie GUT GEMACHT, ktorým zastrešuje všetky výrobky firmy, ktoré boli certifikované nezávislým externým subjektom, alebo spĺňajú definované normy: vznikli celkovým alebo čiastočne udržateľným spôsobom, teda ohľaduplne k prírode aj k ľuďom.Ďalším ekologickým krokom vpred, ktorý Tchibo urobilo, je výroba oblečenia z recyklovaných materiálov. Ide predovšetkým o spracovanie polyesteru z PET fliaš či o opätovné spracovanie rybárskych sietí vylovených z oceánskych vôd, ktoré vo veľkej miere prispievajú k znečisteniu morí, ale sú aj obrovskou hrozbou pre morské živočíchy. Takto recyklovaný odpad Tchibo premienilo na kolekciu oblečenia, ktoré predávalo v rámci kolekcie Time4Green – išlo predovšetkým o plavky, športové oblečenie, ale aj bundy či doplnky.Potreby a priania svojich zákazníkov sa Tchibo usiluje reflektovať nielen v oblasti filozofie trvalej udržateľnosti či dostupnosti k svojim zákazníkom, ale aj vo výbere sortimentu, ktorý ponúka. Zákazníci v ich predajniach nájdu nielen obľúbenú novinku – kávu typu cold brew, no podľa ročného obdobia aj ponuku ľadových či naopak teplých kávových špecialít.Najnovšie si však zákazníci môžu v kávových baroch na predajniach objednať aj vegánske muffiny či bezlepkové cookies, ktoré sú mimoriadne obľúbené nielen u vegánov a celiatikov. Muffiny prináša v dvoch príchutiach – čučoriedkovej alebo s dvoma druhmi čokolády, bezlepkové cookies pre celiatikov zase s kúskami mliečnej aj tmavej belgickej čokolády. Samozrejmosťou je možnosť vziať si zákusky, ale aj kávu so sebou. Aktuálne od 1. októbra aj do vlastných prinesených pohárov, teda s dôrazom na ekologické hľadisko a aktivity v znižovaní množstva odpadu.