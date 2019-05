Populárna filmová a divadelná herečka Zuzana Fialová má narodeniny

Na archívnej snímke herečka Zuzana Fialová. Foto: TASR Marko Erd Na archívnej snímke herečka Zuzana Fialová. Foto: TASR Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. mája (TASR) – Oceňovaná slovenská divadelná a filmová herečka Zuzana Fialová s vášňou pre výtvarné umenie a literatúru má v piatok 17. mája 45 rokov.Zuzana Fialová sa narodila 17. mája 1974 v Bratislave. Je dcérou významného slovenského horolezca Ivana Fialu. Svet divadla a filmu budúcu herečku vždy lákal, a tak sa rozhodla vydať na umeleckú dráhu. Absolvovala hudobno-dramatický odbor na Konzervatóriu v Bratislave, vyštudovala herectvo na bratislavskej Vysokej škole múzických umení (VŠMU), ktoré ukončila v roku 1998.Pred kamerou sa prvýkrát objavila ako 15-ročná v snímke Posledné hry (1989) v réžii Cyrila Valšíka. O tri roky neskôr, vo veku 18 rokov, účinkovala vo filme Ambro (1992). Strihla si úlohu sídliskovej femme fatale v koprodukčnom školskom projekte (s VŠMU) poslucháča Tomáša Krnáča o mladých ľuďoch, násilí v nich a okolo nich. Dej sa odohráva v roku 1992. Správy sú plné vojny v Juhoslávii a rozpadu Česko-Slovenska. Petržalské betónové múry sú pokreslené etnicky nenávistnými nápismi (Česi preč!), ktoré starostlivá žena zatiera, aby zmazala hanbu za svojich spolurodákov.Na svojom konte má herečka veľa filmových úloh. Možno spomenúť pôsobivú snímku v réžii Miloslava Luthera Tango s komármi (2009), taliansko-český film Prípad nevernej Kláry (2009) v réžii Roberta Faenza podľa predlohy Michala Viewegha. Účinkovala aj vo filmoch Obsluhoval jsem anglického krále (2006) režiséra Jiřího Menzela nakrúteného podľa predlohy Bohumila Hrabala.V roku 2011 obletel kiná film Lidice (2011). Vojnový veľkofilm režíroval český filmár Petr Nikolaev a do hlavnej ženskej úlohy vybral práve Slovenku Zuzanu Fialovú. Herečka po nakrúcaní scén v Terezíne nemohla spávať. "Lidice by mal vidieť každý," uviedla v tom čase.Fialová excelovala aj v divácky úspešnej holandsko-slovenskej snímke Dozvuky (2012). Film režíroval Władysław Pasikowski. Mimoriadny úspech zaznamenal film Čiara (2017) v réžii Petra Bebjaka na námet Wandy Adamík Hrycovej. Príbeh rozpráva o skupinke pašerákov cigariet, ktorí vďaka Schengenu prichádzajú o "prácu". Slovenským hitom sa stala aj pieseň k filmu s názvom "Hej Sokoly". V roku 2018 Na Festivale International du Film Policier de Liége v Belgicku získala snímka tri zo štyroch hlavných cien. Porota ocenila hercov v hlavných úlohách - Tomáša Maštalíra a Zuzanu Fialovú.Pôvabná herečka rovnako aktívne účinkuje aj na divadelných doskách. V roku 2012 vystúpila na festivale Divadelná Nitra v slovinskom performance o politických korupčných praktikách a mocenskom boji v postave Júlie s krátkym monológom zo Shakespearovej hry Rómeo a Júlia. Slovinské divadlo Maska si totiž dalo do požiadaviek, aby festival zabezpečil domácu herečku, ktorá už Júliu hrala.Dokumentárna dráma Karpatský thriller, ktorej premiéra bola v SND uvedená v novembri 2013, vyvolala rozruch pre tému korupcie, klientelizmu a tieňovej ekonomiky. Zuzana Fialová v nej stvárnila postavu novinárky. Členka činohry Slovenského národného divadla (SND) hrala v divácky úspešných divadelných inscenáciách Hypermarket, Iluzionisti, Tak sa na mňa prilepila, Veľké šťastie, Tri sestry, Faust I., II., Bratia Karamazovovci, Nevina. Činohra uviedla aj inscenáciu britského dramatika s českými koreňmi Toma Stopparda Arkádia, v ktorej excelovali Robert Roth ako Septimus Hodge a Zuzana Fialová v úlohe Lady Croomovej. Práve za stvárnenie tejto postavy udelil Literárny fond v roku 2016 Zuzane Fialovej výročnú cenu v oblasti divadla, rozhlasu a dabingu. Herečka tiež zažiarila v divadelných predstaveniach Jana Eyrová, Rodáci a Richard III.Zuzana Fialová je známa aj z televíznej obrazovky, hrala v seriáloch Zborovňa (1999), Záchranári (2003), Ordinácia v ružovej záhrade (2007), Panelák (2008), Keby bolo keby (2009). Za výkon v seriáli Kriminálka Staré Mesto získala diplom na 15. Medzinárodnom festivale detektívnych filmov v apríli 2013 v Moskve. Zúčastnila sa tiež na troch ročníkoch tanečnej súťaže Let's Dance.V januári 2011 sa päť Slovákov nachádzalo v Rusku na moskovskom letisku Domodedovo v čase samovražedného teroristického výbuchu. Medzi nimi boli herci Zuzana Fialová a Ľuboš Kostelný so sestrou. Herečka Zuzana Fialová bola zranená a museli ju ošetriť v nemocnici. Na letisku pri útoku zahynula mladá ukrajinská autorka Anna Jablonská, práve v deň, keď si mala prevziať cenu v súťaži filmových scenárov. O rok neskôr uviedlo SND inscenáciu Pohania od tejto autorky a rola v nej sa ušla aj Zuzane Fialovej.Medzi úspešné kinonovinky sa zaradil film režiséra Juliusa Ševčíka Sklenená izba (2019). Dielo je adaptáciou románu Simona Mawera, ktorý mapuje dejiny Československa 20. storočia a zároveň rozpráva milostné príbehy o trojici postáv, ktoré obývali známu brniansku vilu Tugendhat. Hlavné úlohy stvárnila Aneta Langerová a Zuzana Fialová.Umelkyňa bola ocenená viacerými cenami: Talent roku 2003, v rokoch 2006 a 2007 získala cenu OTO a tri razy bola nominovaná aj na divadelné DOSKY.