Populárny americký seriál Teória veľkého tresku skončí dvanástou sériou

Fantastické vyvrcholenie

Jim Parsons so štyrmi cenami

BRATISLAVA 23. augusta (WebNoviny.sk) - Obľúbený americký komediálny seriál Teória veľkého tresku (2007) sa chýli ku koncu. V stredu to oznámili tvorcovia projektu s tým, že nadchádzajúca dvanásta sezóna bude jeho posledná."My, spolu s hercami, scenáristami a štábom, sme nesmierne vďační za úspech šou a mienime priniesť finálovú sezónu a finále série, ktoré privedie Teóriu veľkého tresku do epického kreatívneho konca," uviedli v spoločnom stanovisku produkčné tímy a televízia CBS, ktorá sitkom vysiela. Zároveň fanúšikom a fanúšičkám projektu odkázali, že im budú "naveky vďační". Posledná sezóna na televíznych obrazovkách odštartuje 24. septembra a skončiť by sa mala na budúci rok v máji.Teória veľkého tresku sa zameriava na vedcov, ktorým sa do života priplietla krásna mladá žena. V projekte účinkujú Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj), Mayim Bialik (Amy) či Melissa Rauch (Bernadette). Za vznikom sitkomu stoja Chuck Lorre, Steve Molaro a Bill Prady.Seriálu sa okrem úspechu u divákov podarilo dosiahnuť aj uznanie kritiky. Spomedzi hercov a herečiek najviac žiari spomínaný Jim Parsons, ktorý získal štyri ceny Primetime Emmy (2010, 2011, 2013, 2014) i Zlatý glóbus (2011). Projekt sa dočkal aj vlastného spinoffu s názvom Malý Sheldon (2017).Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.