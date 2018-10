Populárny český herec Bob Klepl má 11 dní vypnutý mobilný telefón

Na archívnej snímke český herec Bohumil Klepl. Foto: TASR- Radovan Stoklasa Foto: TASR- Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 22. októbra (TASR) - Už 11 dní je nezvestný populárny český herec Bob Klepl (60), informovalo v pondelok internetové vydanie denníka Blesk.Rodák z Moskvy, ktorého aj slovenskí diváci mohli vidieť vo viacerých českých filmových a televíznych produkciách, napríklad Báječná léta pod psa, Mazaný Filip, Pupendo, Účastníci zájezdu, Náhrdelník, Zdivočelá země alebo České století, má 11 dní vypnutý mobil.Herec má za sebou júlovú dopravnú nehodu, pri ktorej sa na skútri zrazil s autobusom MHD a z ktorej vyviazol s troma zlomenými rebrami a prepichnutými pľúcami.Kleplov jesenný pokus o návrat na divadelnú scénu sa 28. septembra ukázal ako predčasný, pretože po krátkom čase pri ňom skolaboval. Špekulácie, že by tento incident mal súvislosť s konzumáciou alkoholu, keďže Klepl mal s ním pred rokmi problém, poprel nielen on sám, ale aj zodpovední zástupcovia spomínanej scény.Podľa informácií Tomáša Přenosila zo scény Studio DVA zo začiatku októbra Bob Klepl pokračuje v rekonvalescencii po júlovej dopravnej nehode. Z dlhodobého hľadiska sa totiž ukázalo, že jeho návrat do divadla bol predčasný. Scéna sa preto napriek úsiliu herca odohrať naplánované predstavenia rozhodla presunúť ich na neskoršie termíny, pretože hercovo zdravie má prednosť, vyplynulo z Přenosilovho vtedajšieho vyhlásenia.