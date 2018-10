Populárny prezident USA Theodore Roosevelt sa narodil pred 160 rokmi

Na archívnej snímke pamätník Theodora Roosvelta v americkom Washingtone. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York/Bratislava 26. októbra (TASR) - Republikán, 26. prezident USA Theodore Roosevelt sa narodil pred 160 rokmi 27. októbra.Funkciu americkej hlavy štátu zastával od 14. septembra 1901 do 4. marca 1909. Do najvyššej funkcie nastúpil po zavraždení svojho predchodcu, 25. prezidenta USA (1897-1901) Williama McKinleyho.Vo svojej dobe patril Theodore Roosevelt k najpopulárnejším politikom, najmä pre usilovný boj s korupciou a preto, že presadzoval zvýšenú kontrolu vlády pri uplatňovaní protitrustových zákonov. Podporoval reformné zákony týkajúce sa napríklad regulácie železníc či bezchybnosti potravín. Znenia zákonov o ochrane prírodných zdrojov krajiny vydané v čase, keď bol vo funkcii prezidenta USA, zabránili ďalšiemu plieneniu nerastného bohatstva. Podporovali kultiváciu veľkých plôch zanedbanej pôdy, zabezpečovali prevenciu lesných požiarov a zalesnenie holorubov. Vyšetrovali sa vtedy veľké spoločnosti, ktoré vládu poškodzovali o veľké finančné sumy z dovozných daní.V rámci výkonu funkcie hlavy štátu v roku 1908 nariadil Theodore Roosevelt najvyššiemu sudcovi Charlesovi-Josephovi Bonapartemu, aby v rámci ministerstva spravodlivosti zriadil Úrad vyšetrovania, ktorý tvorilo 34 agentov. V roku 1934 tento úrad premenovali na Federálny úrad vyšetrovania - Federal Bureau of Investigation (FBI). Theodore Roosevelt tiež 12. októbra 1901 premenoval sídlo hlavy štátu vo Washingtone na Biely dom.Theodore Roosevelt sa narodil 27. októbra 1858 v New Yorku. Študoval na Harvardovej univerzite štátne a právne vedy a dejiny. V rokoch 1897 až 1898 pôsobil ako námestník ministra námorníctva, v rokoch 1899-1900 bol guvernérom amerického štátu New York.V roku 1906 udelili Theodorovi Rooseveltovi Nobelovu cenu za mier. Zomrel 6. januára 1919 v New Yorku vo veku 60 rokov.Patrí tiež k štyrom americkým prezidentom (George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln a Theodore Roosevelt), ktorých sochy sú vytesané do žulového masívu Mount Rushmore v Južnej Dakote a stali sa jedným z najznámejších symbolov Spojených štátov amerických (USA). Ich autor John Gutzon de la Mothe Borglum so svojím tímom tvaroval kolosálne sochy dynamitom, dlátom a kladivom.V súvislosti s menom tohto pokrokového a proreformného politika sa šíria historky ojednej z najslávnejších hračiek na svete - plyšového medvedíka Teddy Bear.O jeho vzniku v USA sa traduje niekoľko historiek. Tá najpravdepodobnejšia hovorí o prezidentovej poľovačke v štáte Mississippi v novembri 1902, kde bol urovnávať konflikt týkajúci sa hraníc s Louisianou. Po neúspešnom dni, keď sa sklamanému prezidentovi nepodarilo nič uloviť, chytili jeho hostitelia čierne louisianské medvieďa, priviazali ho k stromu a ponúkli prezidentovi na zastrelenie. Prezident to odmietol vetou, ktorá sa vpísala do histórie:. Ešte v tom istom mesiaci známy politický karikaturista Clifford Berryman nakreslil do denníka Washington Post obrázok prezidenta Roosevelta, ako sa s puškou v ruke odmietavo odvracia od spútaného čierneho medvedíka a jeho bieleho väzniteľa, psovoda. Metaforický text pod kresbou bol invektívou na riešenie otázky hraničnej čiary medzi dvoma americkými štátmi:O niekoľko dní ruský židovský emigrant Morris Michtom a jeho manželka Rose, inšpirovaní karikatúrou, vyrobili hračku – mäkučkého medvedíka – a vystavili ju vo výklade svojho obchodu v newyorskom Brooklyne spolu s karikatúrou z novín. Záujem zákazníkov bol obrovský. Michtomovci si vzápätí vyžiadali od prezidenta povolenie, aby hračku mohli pomenovať po ňom a 15. februára 1903 bol plyšový medvedík na svete. Teddy (Theodore) Bear priniesol úspech obom stranám.Nezávisle na Michtomovcoch na druhej strane Atlantiku vyrobila v tom istom čase krajčírka na vozíku Margaret Steiffová vo svojej firme na výrobu hračiek v nemeckom Giengene plyšového medvedíka, ktorého prezentovali v Steiffovej katalógu na veľtrhu v Lipsku (Nemecko) v marci 1903 a okamžite získali objednávku na výrobu 3000 kusov tejto nadnárodnej hračky pre Spojené štáty americké.