Poradili sme si s dvomi ťažkými váhami, vo finále budeme favoritom, vraví španielska legenda Iker Casillas

Spomienky na rok 2008

Morata by mal byť ťahúňom

13.7.2024 (SITA.sk) - Niekdajší brankár španielskej futbalovej reprezentácie Iker Casillas dúfa, že mužstvo „La Furia Roja“ v nedeľňajšom finále majstrovstiev Európy v Nemecku zvíťazí nad tímom Anglicka a v krajine zavládne rovnaká radosť ako po finálových triumfoch na kontinentálnych šampionátoch v rokoch 2008 a 2012.„To, čo sme v roku 2008 zažili, je neopakovateľné. Bolo to niečo úžasné. Mal som to možnosť zažiť a dúfam, že aj tentoraz bude mať tento film rovnaký koniec a získame štvrtý pohár pre majstrov Európy. Ľudia, ulice, televízne obrazovky... Je to výnimočný moment a bolo by pekné si ho pripomenúť,“ povedal kapitán „zlatej generácie“ španielskeho futbalu pre rozhlasovú stanicu Cadena COPE.Casillas si dodnes spomína na finálový súboj ME 2008 proti Nemecku.„Deň predtým som skoro vôbec nespal. Bol som veľmi nervózny. Spal som asi štyri-päť hodín. S blížiacim sa zápasom som bol čoraz nervóznejší a jediné, čo som chcel, bolo počuť úvodný hvizd, aby zo mňa napätie a nepohodlie opadlo. Boli to ťažké dni, najmä po mentálnej stránke,“ poznamenal.Podľa dlhoročného gólmana Realu Madrid, ktorý si zachytal aj v portugalskom FC Porto, sú Španieli pred nedeľným finále favoritom.„Nechali sme za sebou dve ťažké váhy - Nemecko a Francúzsko. Teraz začíname ako favoriti na víťazstvo vo finále. Taká je realita,“ podotkol Casillas.Dúfa, že medzi hráčmi, ktorí potiahnu Španielsko vo finále, bude hlavne súčasný kapitán Álvaro Morata „Má skúsenosti, je kapitán... Už to nie je dieťa, ktoré keď prišlo do prvého tímu, museli sme ho trochu zobudiť, lebo niekedy pôsobil prispatým dojmom. Teraz má zodpovednosť za to, aby prenášal pokoj na ostatných,“ skonštatoval Iker Casillas.