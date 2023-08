Poradíme vám, ako si vybrať najlepší fotovoltický systém pre vás

Keďže ceny energií i ich dostupnosť v budúcnosti nie sú celkom jednoznačné, prírodné zdroje sú obmedzené a zároveň príroda nám neustále dáva signály, že je mocnejšia ako ľudstvo, k pocitu istoty a pohodlia môže prispieť fotovoltika.

Ak aktuálne hľadáte možnosť, ako priniesť do svojho domova viac bezpečia, znížiť náklady za energie, stať sa viac sebestačnými a urobiť niečo pre životné prostredie, fotovoltické panely sú riešením.

Ponúkame vám niekoľko dôležitých informácií, ako vybrať najlepší fotovoltický systém pre váš dom, ktorý ocenia všetci rodinní príslušníci.

4 tipy, ako vybrať fotovoltické panely

Každý fotovoltaický panel, ktorý je súčasťou fotovoltického systému, sa podieľa na premene slnečného žiarenia na elektrickú energiu. Ak chcete, aby bol fotovoltický systém maximálne efektívny, je potrebné vziať do úvahy niekoľko dôležitých faktorov. Ktoré sú to?

Spotreba elektriny počas dňa

Fotovoltické panely produkujú najviac elektrickej energie počas dňa. Avšak vo väčšine slovenských domácností je spotreba cez deň minimálna, pretože členovia rodiny trávia čas v práci alebo v škole. To znamená, že najviac elektriny sa spotrebuje ráno, popoludní a večer.

Ak fungujete v inom modeli, je potrebné zamyslieť sa nad tým, kedy je spotreba elektriny najväčšia, pretože je to dôležité pri výbere fotovoltiky.

V každom prípade je vhodné investovať do fotovoltiky s akumulátorovým úložiskom, do ktorého sa ukladá nespotrebovaná elektrická energia. Môže ísť o virtuálnu alebo fyzickú batériu. Fyzická batéria je súčasťou fotovoltického systému domácnosti. Virtuálna batéria predstavuje priebežné úložisko elektriny.

Ročná spotreba elektriny

Fotovoltické systémy disponujú rôznym výkonom, ktorý sa odvíja od ročnej spotreby elektrickej energie. Tá je v každej domácnosti iná. Ročná spotreba je teda dôležitým údajom pre výber výkonu fotovoltických panelov.

Ak si s výpočtom neviete poradiť sami, môžete požiadať o pomoc odborníkov. Snáď vo všetkých prípadoch predchádza montáži fotovoltiky obhliadka technika, ktorý bez problémov navrhne efektívne riešenie pre vašu domácnosť.

Umiestnenie fotovoltických panelov

Fotovoltické systémy sa dajú nainštalovať na celom území Slovenska, čo výraznejším spôsobom neovplyvňuje ich efektivitu a účinnosť. Ak je napríklad vonku chladno, ale svieti slnko, fotovoltické panely vyrobia viac energie, ako v teplejšom prostredí bez dostatku slnečného žiarenia.

Ďalším podstatným faktorom pri montáži fotovoltiky je jej umiestnenie. Napríklad riešenie ZSE Fotovolt vyžaduje minimálnu veľkosť plochy pri šikmej streche 15 m2. Pri rovnej streche je potrebných až 24 m2.

Fotovoltické panely však nemusia byť inštalované iba na rodinnom dome, ale pokojne aj na garáži či hospodárskej budove, ideálne s orientáciou na juh, poprípade na juhozápadnú či juhovýchodnú stranu.

Voľba dodávateľa

Jedným z najdôležitejších kritérií, ako vybrať najlepší fotovoltický systém, je voľba spoľahlivého dodávateľa. Do úvahy treba vziať úroveň odborného poradenstva, dodaciu lehotu, štýl komunikácie, servis a monitoring, reálnu návratnosť a, samozrejme, recenzie od zákazníkov.

ZSE ponúka domácnostiam riešenie ZSE Fotovolt. Prvým krokom k získaniu fotovoltického systému je objednávka s výberom riešenia, alebo zanechanie kontaktu. V rámci komunikácie odborníci preveria vhodnosť vami vybraného riešenia a nasledujú ďalšie kroky.

Ak stále váhate, či je riešenie ZSE Fotovolt tým najlepším riešením, prečítajte si skúsenosť Patrika D. zo Suchej nad Parnou. “Fotovoltické panely od ZSE spolu s virtuálnou batériou mám od augusta 2021 a hlavným dôvodom ich inštalácie boli u mňa financie. Ide síce o investíciu s dlhšou dobou návratnosti, ale oplatí sa. Montáž, príspevok od štátu, povolenia a všetky ostatné náležitosti vybavila za mňa ZSE, čo hodnotím ako veľké plus. Pred pár dňami mi prišla prvá faktúra po spustení a aj očakávaný preplatok. Celková suma oproti predchádzajúcemu roku klesla o 59 percent a to aj napriek tomu, že moja celková spotreba sa zvýšila o 40 percent z dôvodu používania klimatizácie na prikurovanie počas jesene a jari. Teraz v lete klimatizáciou chladím a nestojí ma to ani cent. Každému, kto má voľné financie a možnosť umiestnenia fotovoltických panelov, toto riešenie odporúčam. Ak sa to skombinuje s klimatizáciou alebo tepelným čerpadlom, nie je nad čím váhať,” hovorí jeden z viac ako 2 800 zákazníkov využívajúcich solárne riešenie od ZSE.

Unikátnym benefitom ZSE je aj garancia objemu vyrobenej energie , ktorý vám takisto pomôže pri rozhodovaní.