Poradný orgán vlády zameraný na konkurencieschopnosť by mohol byť čoskoro iba jeden, tvrdí Kmec

Jedna rada zanikne

Spolupracovať bude päť odborníkov

29.4.2024 (SITA.sk) - Na Slovensku by už čoskoro mohol existovať iba jeden poradný orgán vlády zameraný na konkurencieschopnosť a produktivitu. Takýto návrh predložil do pripomienkového konania podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Peter Kmec V súčasnosti fungujú dva poradné orgány s obdobným zameraním a činnosťou, Národná rada pre produktivitu Rada vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu . Po novom by prvá rada mala zaniknúť a druhá zmeniť svoj štatút.„V oboch prípadoch je zameranie činností rád veľmi podobné, z čoho vyplývajú nevyhnutné požiadavky na spoluprácu a odstraňovanie prípadných duplicít v činnostiach a kolízií v prípade formovaných odporúčaní. Z uvedeného dôvodu je účelné, hospodárne a efektívne zlúčiť činnosti rád pod jednu spoločnú radu, ktorá by mala zabezpečené odborné zázemie," zdôvodňuje potrebu zmeny podpredseda vlády.Optimalizáciu navrhuje vzhľadom na blízkosť zloženia, pôsobnosti, postavenia, ako aj účelu rád. „Týmto postupom príde k zvýšenej previazanosti a zefektívneniu rozhodovania na úrovni vlády v takých dôležitých oblastiach, akými sú zvyšovanie produktivity, konkurencieschopnosti a vonkajších ekonomických vzťahov," uvádza sa ďalej v materiáli. Dosiahnuť by sa mala aj synergia s ostatnými radami vlády.Existencia Rady vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu predpokladá, že v rámci panelu odborníkov bude pracovať päť odborníkov a odborníčok, ktorí by sa mali stretávať na zasadnutiach trikrát ročne. Za ich prácu sa predpokladá odmena 500 eur za každé zasadnutie, maximálne však 1 500 eur ročne.Celkové ročné náklady na odmeny členov panelu sú kalkulované na 7 500 eur a 2 500 eur ako náklady na občerstvenie a prípravu materiálov. Financie pôjdu z rozpočtu Úradu podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo.