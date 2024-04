Porazí „zlo” v podobe Korčoka, Smer a SNS vyjadrili podporu Pellegrinimu (video+foto)

aktualizované 3. apríla, 14:59



3.4.2024 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) podporí v druhom kole prezidentských volieb Petra Pellegriniho Hlas-SD ).Oznámil to v stredu predseda strany Andrej Danko po stretnutí so svojimi koaličnými partnermi Robertom Ficom Smer-SD ) a Petrom Pellegrinim (Hlas-SD) v centrále SNS v Bratislave. Na koaličné rokovanie prišli aj ministri.„Slovenská národná strana sa hlási k spolupráci so Smerom-SD aj v oblasti prezidentských volieb. Tak, ako som v prvom kole odporúčal voliť srdcom, v druhom kole musí zvíťaziť rozum," vyhlásil Danko.Pellegrini je podľa Danka skúsený politik a líder, ktorý porazí "zlo" v podobe Ivana Korčoka „Mal to šťastie, že v jednej profesionálnej strane profesionálne rástol. Ale ako jedinečný človek a charizmatická osobnosť išiel vlastnou cestou a ako líder ukázal svoje politické miesto tým, že založil politickú stranu Hlas-SD," povedal šéf národniarov, ktorý stretnutie v centrále SNS zvolal.Dodal, že jeho prioritou je udržať koalíciu Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS. „Áno, každý z nás má aj svoju komunikáciu, ostrý jazyk, ale to, čo nás dnes spája, je tvrdý boj s liberálnou politikou," zhodnotil Danko.Tri koaličné strany v stredu prijali spoločné vyhlásenie, v ktorom konštatujú, že výsledok prezidentských volieb výrazne ovplyvní slovenskú politickú scénu a charakter zahraničnej politiky SR.„Ivan Korčok bude v prípade zvolenia amatérsky zasahovať do výsledkov demokratických parlamentných volieb pokusmi o vytvorenie druhého mocenského centra s plnou a nekritickou podporou mimovládnych organizácií financovaných zahraničím, progresívno-liberálnych médií a súčasne politickej opozície s cieľom deštruovať vládu a za každú cenu vyvolať predčasné parlamentné voľby," prečítal Robert Fico z vyhlásenia.Korčoka vo svojom spoločnom vyhlásení nazvali koaliční lídri protislovenským kandidátom. Podľa nich by bol prezidentom slúžiacim cudzím záujmom a podkopával by koncepciu „suverénnej zahraničnej politiky". „Smer volí Petra Pellegriniho," vyhlásil Fico.Pellegrini sa poďakoval koaličným partnerom za prejavenú dôveru. „Som nesmierne vďačný za ich podporu a zároveň je táto podpora pre mňa aj záväzkom," povedal. Dodal, že chce byť prezidentom, pre ktorého je Slovensko vždy na prvom mieste.Zopakoval tiež svoju rétoriku o tom, že chce byť prezidentom, ktorý chce mier a nie vojnu. Jeho strana Hlas-SD zostane aj po jeho prípadnom zvolení za prezidenta zostane stabilnou súčasťou koalície. Po spoločnom vyhlásení koaličných lídrov nebol žiadny priestor pre novinárske otázky.