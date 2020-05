Poriadne opitý cyklista takmer spadol pod auto, skúška na alkohol mala šokujúci výsledok (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

11.5.2020 (Webnoviny.sk) - Neuveriteľných 4,4 promile nafúkal cyklista, ktorý v Ilave takmer spadol pod auto. Všimol si to dopravný policajt, ktorý sa práve presúval z miesta nehody. Cyklistu preto okamžite zastavil. Ako informovala trenčianska krajská polícia, 58-ročný muž najskôr odmietol preukázať svoju totožnosť a bol agresívny.Nakoniec však doklady predložil a podrobil sa aj dychovej skúške na alkohol so šokujúcim výsledkom. Policajti následne s cyklistom spísali správu o výsledku objasňovania priestupku. V správnom konaní mu hrozí pokuta až do 800 eur.